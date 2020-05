Els passatgers hauran de declarar el seu estat de salut abans d'embarcar en un avió

L'Agència de la Unió Europea per a la Seguretat Aèria (Easa per les sigles en anglès) i el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de les Infeccions (ECDC, també sigles angleses) han elaborat un document que defineix les mesures per assegurar la salut dels viatgers i el personal de les aerolínies un cop reprenguin els vols regulars després de la crisi causada per la covid-19.Entre d'altres, la guia estipula que els viatgers hauran de declarar el seu estatus pel que fa a la malaltia abans de rebre la targeta d'embarcament. També se'ls demanarà informació de contacte per permetre un "posicionament i seguiment" en cas que algú en un vol particular doni positiu més tard en un test de coronavirus.També observa mesures genèriques com la distància física entre passatgers allà on sigui possible, dur mascareta i practicar una higiene freqüent i escrupolosa. Amb tot, un cop dins l'avió la guia ofereix una certa flexibilitat atès l'espai reduït de la cabina, tot i que és clara en l'extrem que “sempre que sigui possible” els passatgers “haurien de mantenir” la distància física.El document subratlla la importància d'assegurar la salut en cada fase del viatge de principi a final, i el divideix en sis fases que són abans d'arribar a l'aeroport, a la terminal de sortides, l'embarcament, el vol, en trànsit i l'arribada a la destinació final.En el cas de la primera fase, es recomana que els acompanyants s'acomiadin dels passatgers abans d'entrar a la terminal, excepte en casos especials.Finalment estableix que els passatgers amb símptomes de covid-19 o que han estat en contacte amb persones infectades no haurien d'anar als aeroports o haurien de posposar els seus viatges per protegir la resta de passatgers.

