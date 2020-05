Denunciat penalment un veí de Tortosa per deixar morir una gossa que acabava de criar

Agents de Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona) de Tortosa, han denunciat penalment un veí de Tortosa com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal i abandó amb resultat de mort, després de localitzar el cadàver d'un gos en una finca del terme municipal de l'EMD de Jesús.Els fets es remunten a diumenge passat, al paratge conegut com Barranc del Riu Sec, quan una patrulla de Seprona va descobrir el cadàver d'un gos femella de raça podenca, sense signes externs de violència. L'animal hauria mort unes 24 hores abans i després del seu examen es va descobrir que hauria criat possiblement el dia anterior.Mentre els agents estaven realitzant en la recollida de mostres i del cadàver es va detectar la presència de l'amo de l'animal a la finca. Després de ser identificat, es va procedir a l'obertura de diligències penals per la comissió d'un presumpte delicte de maltractament animal amb resultat de mort.El Seprona va traslladar el cos de l'animal fins a les dependències del cos d'Agents Rurals de Tortosa o sol·licitar al jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa autorització per realitzar la necròpsia i analítica per determinar les causes de la seva mort.Durant l'últim any, a la zona on va ser localitzat el cadàver de l'animal, ja s'havien practicat diverses actuacions relacionades amb el rescat de fins a 30 cadells de gos en estat d'abandó, amb símptomes evidents de desnutrició i de possibles malalties. Durant estes actuacions també s'havien localitzat dues femelles adultes de gos, que criaven indiscriminadament i de forma incontrolada.A la mateixa zona, els agents havien localitzat anteriorment una finca on s'ubicaven diversos animals que no tenien les mínimes condicions higièniques i sanitàries, fins i tot mai havien rebut assistència sanitària i evidentment no disposaven de dispositius d'identificació ni de documentació, de manera que aqust fet ja s'havia posat en coneixement tant, dels serveis municipals, com de el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

