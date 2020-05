Qui està exempt de portar la mascareta pel carrer a partir d'avui?

El govern espanyol ha publicat al BOE l'ordre sobre l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes, on concreta que se n'haurà de portar a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic "sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres".L'obligatorietat es fixa a partir dels sis anys, tot i que se'n recomana l'ús entre els tres i els cinc. Queden fora d'aquesta obligatorietat les activitats en les quals, "per la pròpia naturalesa de les mateixes", resulti incompatible el seu ús. Entre aquestes, tal com ha concretat el Ministeri de Sanitat poques hores després, s'hi inclou l'esport. No serà obligatori, doncs, dur-ne quan s'estigui fent exercici físic a l'aire lliure.Tampoc estaran obligats a portar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada pel seu ús.

