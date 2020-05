Un reclús de Mas d'Enric agredeix un intern i causa lesions importants a un funcionari

Un reclús de la presó de Mas d'Enric, al Catllar (el Tarragonès), va agredir greument dissabte passat un funcionari que el conduïa al mòdul de règim especial després d'haver agredit un altre intern. Els dos interns es van barallar, i un d'ells va picar l'altre amb una crossa.



La ràpida actuació dels funcionaris va evitar lesions greus al segon intern, però en la conducció de l'agressor a la sortida del mòdul per al seu posterior trasllat al departament especial, aquest va aprofitar per propinar "salvatges cops de puny" a un dels funcionaris intervinents, i li va provocar diversos traumatismes. L'actuació d'altres funcionaris va evitar mals majors.

El sindicat CSIF denuncia que aquest mateix intern ja havia protagonitzat episodis semblants fa poc temps i havia hagut de ser aïllat tan sols uns dies abans. El sindicat exigeix que actes d'aquesta índole siguin posats en coneixement judicial i s'apliquin protocols de seguretat suficients per garantir la integritat física de funcionaris i altres interns. CSIF fa temps que exigeix el reconeixement d'autoritat dels funcionaris de presons en l'exercici de les seves funcions per evitar escenes com la viscuda el dissabte passat.