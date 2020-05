El PSOE matisa l'acord amb Bildu i no derogarà íntegrament la reforma laboral

Així, el redactat que segons PSOE és el que s'ha pactat finalment estableix que es derogarà la reforma laboral i que es recuperaran els drets laborals “arrabassats” el 2012, impulsant en el marc del diàleg social “la protecció de les persones”.



Després d'aquesta afirmació genèrica, el pacte especifica que “en concret i amb caràcter urgent” es derogarà la possibilitat d'acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia; les limitacions a l'àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-los arribar més enllà de les previsions que contingui, un cop acabi la seva vigència i fins que se'n negociï un de nou, i la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials.