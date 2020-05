VÍDEOS Les manifestacions ultres contra el govern espanyol arriben a Barcelona

La doble vara de mesurar de la policia a les manis d'ultradreta i les antifeixistes és sabuda per tots, aquí teniu a Arasa a la concentració Espanyolista de la Bonanova d'avui, recordeu com va tractar els concentrats d'ahir a gràcia? Doncs això. pic.twitter.com/ZKXfWdObwq — Pau (@pauv1979) May 20, 2020

No he fet dret, però hi ha alguna norma de l’estat d’Alarma que prohibeix porta un sobre amb papers a dins?#RecuperemElsCarrers pic.twitter.com/iYX26tpKgf — Marti Urgell (@martiurgell) May 19, 2020

Els dos grups han estat uns minuts enfrontats a la distància que marcava el cordó policial dels Mossos i s'han intercanviat consignes com l'esmentada 'fora feixistes dels nostres barris' i 'que viva España'.En el marc d'aquesta situació la policia ha dut a terme quatre identificacions, tres de persones de signe antifeixista i una de la concentració en contra de la gestió de Pedro Sánchez, sense que l'acció hagi anat a més.D'altra banda, a la mateixa hora que hi havia la concentració al passeig de la Bonanova, a la plaça de la Virreina, al districte de Gràcia, se n'organitzava una altra a redós de la que ahir ja concertaven diversos grups de signe d'esquerres.Ahir els Mossos van practicar una detenció, però avui la concentració, similar a la de dimarts, amb persones separades per la distància de seguretat que marca l'estat d'alarma, mascaretes i cartells reivindicatius, ha durat un quart d'hora sense que s'hagi registrat cap incident.Finalment, també hi ha hagut una tercera convocatòria de concentració, en aquest cas a la plaça Catalunya, que organitzava una plataforma d'afectats per Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) que encara no han cobrat les prestacions d'atur. Els Mossos d'Esquadra han indicat que la presència ha estat testimonial.