VÍDEOS Músics catalans s'uneixen per dedicar cançons als que estan sols durant la pandèmia

Regalar cançons personalitzades per passar el confinament. Aquesta és la filosofia de "Música que cura", la iniciativa que diversos músics de diferents punts de Catalunya han posat en marxa per dedicar música a les persones que estimem. Una de les seves impulsores és la santcugatenca Mar de Pablo, qui explica aque tot va sorgir de manera casual, quan un amic seu de la universitat va penjar un vídeo dedicant una cançó a una persona que estava aïllada."A partir d'aquí vam començar a contactar amb músics amics i coneguts per si es volien sumar a la proposta" i actualment ja són una trentena d'artistes de Barcelona, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, i altres zones del territori català, que des de fa un més inverteixen el seu temps a dedicar les cançons que els demanen a través de les xarxes socials o el correu electrònic. "És molt bonic regalar cançons en moments difícils" com els que s'estan vivint. De Pablo explica que han rebut peticions de tota mena. Majoritàriament són famílies que volen dedicar una cançó al seu avi o àvia que està en una residència o a un familiar que està vivint sol el confinament però també s'han trobat amb persones que envien missatges al personal sanitari. Es pot demanar qualsevol cançó i el músic fa una petita dedicatòria a la persona a qui va dirigit.Entre el grup de músics també hi ha musicoterapeutes, explica la santcugatenca qui afirma que "no tots ens coneixem" però ens uneix poder "donar ànims i forces a qui ho necessiti". "La música és el llenguatge que connecta amb les emocions, augmenta l'estat d'ànim i pot ser, fins i tot, una teràpia", explica.A l'hora de fer la petició, cal especificar la cançó que es vol dedicar i a qui va dirigida. En qüestió de pocs dies, la persona que realitza la petició rep un vídeo personalitzat i enregistrat per un dels músics que conformen la iniciativa amb la cançó sol·licitada.Entre d'altres, s'han enviat vídeos versionant cançons d'òpera com Caruso o la Piccolissima Serenata, clàssics de flamenc com Entre dos Aguas del Paco de Lucía o versions de piano com Primavera, de Ludovico Einaudi. També hem versionat cançons de pop-rock com Escriurem del terrassenc Miki Núñez, Resistiré o Siempre Fuertes, de Manuel Carrasco.Des de la iniciativa asseguren que poden tocar qualsevol cançó i que amb pocs dies la persona que l'havia demanat rep el vídeo per fer-lo arribar al seu ser estimat. "La majoria de persones destinatàries s'han emocionat al rebre els vídeos i això és el que realment dóna sentit a la iniciativa".

