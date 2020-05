Sánchez pacta amb Bildu derogar la reforma laboral del PP i donar més marge de despesa als ajuntaments

Bildu s'ha abstingut a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma després d'arribar a un acord amb el govern espanyol que inclou derogar la reforma laboral del PP abans que finalitzin les mesures extraordinàries activades per la crisi del coronavirus. L'esquerra abertzale també ha arrencat el compromís de Pedro Sánchez per donar més marge de despesa als ajuntaments per impulsar mesures econòmiques i socials per combatre els efectes de l'epidèmia.Precisament, aquesta darrera era una de les exigències que ERC havia posat sobre la taula de negociació amb el PSOE, converses que finalment no han arribat a bon port. Aquestes despeses dels ajuntaments seran exceptuades del còmput de la regla de despesa. A més, han pactat que la capacitat d'endeutament d'Euskadi i Navarra es fixi "exclusivament en funció de les seves situacions financeres".Més enllà de l'abstenció de Bildu, el PNB ha votat a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma, com ho han fet també Ciutadans. En canvi, dels partits que van facilitar la investidura, han votat en contra ERC i Compromís.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor