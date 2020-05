Les PAH catalanes treballaran amb les xarxes de suport contra la crisi del coronavirus

Les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Catalunya s'han posat a "disposició" de les xarxes de suport veïnal nascudes arran de la crisi del coronavirus. Les plataformes tenen l'objectiu d'atendre usuaris d'aquests grups d'ajuda que estiguin en risc de perdre el seu habitatge o no puguin accedir a un pis.Les PAH també posen a disposició de les xarxes d'ajuda veïnal documents d'assessorament per gestionar conflictes freqüents en matèria d'habitatge. "Des de La PAH sempre hem pensat que és molt important compartir el coneixement i els recursos que generem per tal de socialitzar les nostres eines per defensar-nos", asseguren.A la guia d'assessorament es faciliten documents per demanar ajudes econòmiques a les administracions, sol·licitar lloguers socials o intentar evitar un desnonament.Les PAH comparen la situació actual amb la crisi del 2008 però fan una crida a l'optimisme. "Des del 2008 fins al dia d’avui n’hem après molt d’organitzar-nos, de teixir espais comunitaris que són estructures populars imprescindibles per la supervivència de la nostra gent", valoren.Hem après que la lluita només la podem sostenir si tenim una xarxa que ens sosté, que només si tenim la capacitat de cuidar-nos les unes a les altres serà possible guanyar la batalla per un habitatge digne", apunten les plataformes a través d'un comunicat.

