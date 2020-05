VÍDEO Els personatges d’«Élite» que no tornaran a la quarta temporada

El último día de clase siempre es el más triste y casi inundamos Las Encinas despidiendo a Carla, Lu, Valerio, Nadia y Polo 💔#ÉliteNetflix pic.twitter.com/wFKHe0ZT5x — Netflix España (@NetflixES) May 19, 2020

Ester Expósito formarà part del repartiment de la pròxima sèrie espanyola de Netflix, Alguien tiene que morir . T ambé ha participat a Veneno , el projecte actual dirigit pels Javis ; Álvaro Ric o serà a Alba , la propera ficció d'Antena 3; Mina El Hammani per la seva banda té assegurat un paper en el reboot de El Internado , una de les sèries televisives de major èxit a Espanya en l'última dècada. Finalment, Danna Paola seguirà treballant en la sèrie mexicana La Doña .

Males notícies per als aficionats de la série Élite i pels personatges que campen pels passadissos de l'institut Las Encinas. La famosa producció de Netflix, amb una rebuda internacional espectacular, acomiada per sempre diversos dels actors i actrius que han estat protagonistes de la trama durant tres temporades.Diversos esdeveniments dels personatges, projectes alternatius d'alguns dels intèrprets i la necessitat de renovar les aules de cara a la quarta temporada han obligat a la plataforma a dir adéu a cinc dels més coneguts: Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Álvaro Rico (Polo), Jorge López (Valerio) i Danna Paola (Lucrecia).Netflix ha volgut dir adéu als cinc de la millor manera possible, a través d'un vídeo on es mostren imatges de les seves últimes escenes en el rodatge de la tercera temporada, estrenada aquest abril passat en plena quarantena.La majoria d'ells participarà en altres projectes de cara a la pròxima fornada d'estrenes, tant de sèries de televisió com de pel·lícules.

