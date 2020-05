Simón assegura que Espanya redueix la transmissió del virus més ràpid que altres països

El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, assegura que la reducció del ritme de transmissió a Espanya va més "ràpida" que a altres països com Itàlia, "que va començar amb l’epidèmia almenys una setmana abans". Simón ha admès que en els últims dies el descens de casos no és tant acusat com el que s’ha experimentat en les últimes setmanes però ho ha atribuït, en part, a l’augment de proves PCR i la detecció precoç."En realitat, estem veient que malgrat fer més PCR estem mantenint un ritme descendent. Això vol dir que la transmissió podria ser, fins i tot, menor", ha afegit. Sobre l’ús de mascaretes, el responsable de Sanitat ha admès que l’escassedat inicial de mascaretes va propiciar que fossin "prudents" a l’hora de proposar certes mesures però ha insistit que això no va modificar els riscos: "La distància de seguretat és la millor protecció".En relació amb la nova ordre que obliga a dur-la en espais tancats i a la via pública si no es pot mantenir la distància de dos metres, ha dit que és important "portar-la a la butxaca" per poder-la utilitzar en les situacions en què sigui necessari.Pel que fa a les CCAA que han demanat passar de fase en la desescalada, Simón ha dit que pràcticament totes ho ha fet i ha recordat que són "flexibles" però que "com més tard arriba la documentació més difícil resulta arribar a una clara comprensió de la situació de cada territori.

