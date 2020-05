L'Agència Internacional de l'Energia posa una ciutat catalana com a model de referència

✅La ZEM de la Rbla. del Celler, model de referència per l'Agència Internacional de l'Energia @IEASHC



♻️L’Aj. ha aconseguit reduir el 50% del consum energètic per climatitzar la piscina municipal amb la instal·lació de 160 panells solars híbrids @ChessSetup @JoseGallardoSTQ pic.twitter.com/lfIDibQKfb — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) May 20, 2020

L'Agència Internacional de l'Energia (IEA) reconeix la prova pilot del projecte CHESS SETUP impulsada per l'Ajuntament de Sant Cugat, com a model de referència global de sistemes d'energia termo-solar. El consistori ha aconseguit reduir en un 50% el consum energètic per climatitzar la piscina municipal de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) de la Rambla del Celler, gràcies a la instal·lació de 160 panells solers híbrids.Aquesta iniciativa, que combina diverses tecnologies per a la reducció i l'optimització energètica, s'ha implementat a les instal·lacions del PAV-3 i de la piscina municipal. El projecte produeix i emmagatzema energia neta tèrmica que substitueix l'ús de la caldera de gas, sostinguda per una bomba de calor.Així s'ha aconseguit reduir el consum del 50% de l'energia necessària per a climatitzar la piscina del centre esportiu, reduint d'aquesta manera al voltant del 15% de tot el consum tèrmic actual de la instal·lació. Alhora, els panells són capaços de produir l'energia elèctrica necessària per al seu funcionament amb un excedent elèctric que és utilitzat també per tot el complex.Un cop avaluada la capacitat de producció energètica del sistema, s'estudiarà la possibilitat d'ampliar la cobertura del centre esportiu i replicar el model en altres edificis municipals. El cost total de la prova pilot a Sant Cugat, inclosa dins del projecte CHESS SETUP, ha estat d'1,12 milions d'euros finançats pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea.L'Agència Internacional de l'Energia és un organisme que duu a terme un programa de cooperació entre les 28 economies més avançades del món per garantir el subministrament energètic i promoure polítiques energètiques sostenibles i reduir els gasos d'efecte hivernacle amb el desenvolupament de noves tecnologies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor