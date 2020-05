VÍDEO Laura Borràs: «No tinc cap mena de fe en la taula de diàleg»

Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, ha assegurat aquest dimecres a la tarda en conversa amb NacióDigital a través d'Instagram que la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat és una "operació de maquillatge" per part de l'Estat. En aquest sentit, Borràs ha insistit que aquest diàleg és "fake" perquè la delegació espanyola ha volgut limitar el debat. "Algú que posa límits al diàleg és que no hi confia", ha recalcat la dirigent independentista.Borràs ha fet referència a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma , en la qual JxCat votarà en contra per tercera vegada consecutiva . S'ha queixat de la recentralització de competències i també de la manca de voluntat d'acceptar les condicions que plantejaven des del seu espai polític. La setmana passada hi va haver converses i el cap de setmana es van intensificar, però no han acabat fructificant.La dirigent de JxCat, preguntada sobre si va ser un error que ERC facilités la investidura de Sánchez, ha respost afirmativament. "En campanya ja vaig avisar que era Pedro el de les mil cares", ha determinat Borràs. També ha indicat que el líder del PSOE "no confia" en l'estat de les autonomies, i ha lamentat que les negociacions al Congrés han anat "en paral·lel" amb els republicans, tot i governar junts a Catalunya.

