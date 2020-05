GUIA Com serà el desconfinament de les escoles? 10 preguntes amb resposta

Després de setmanes de silenci, rumors i informacions amb comptagotes, el Departament d'Educació ha anunciat aquest dimecres com serà la reobertura de les escoles. El pla aprovat pel Govern preveu que les escoles i instituts obrin a partir de l'1 de juny sempre que ja estigui en la segona fase del desconfinament. Els centres no faran activitat lectiva però sí tutories personalitzades per als alumnes que ho necessitin. De tota manera, seran les direccions les que, a partir de les instruccions del Departament, dissenyaran els seus propis plans de reobertura -en funció dels alumnes, els espais i les circumstàncies de cada centre- en els propers dies.





Des dels sindicats han criticat el pla d'Educació. USTEC, el sindicat majoritari de l'escola catalana, considera perillós que es traslladi la decisió sobre com obrir les escoles i els instituts a les direccions dels centres "sense proveir" docents i alumnes d'equips de protecció. En el mateix sentit, el sindicat de professors de secundària (ASPEPC) ha criticat que "es carregui a les direccions" la interpretació del pla de la Generalitat mentre que la CGT demana no obrir si no hi ha "garanties sanitàries".La Intersindical-CSC, tercera força al sector, ho ha titllat de "temeritat sanitària" que "atempta contra els principis bàsics de l'educació" i ha cridat la comunitat educativa a "plantar-se" Per la seva banda, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha demanat al Departament d'Educació "garantir" l'educació presencial al setembre a tot l'alumnat per no provocar desigualtats. A continuació desgranem en 10 preguntes i respostes el pla del Departament d'Educació sobre com serà el retorn dels alumnes a les escoles.Les escoles, els centres de secundària i d'educació postobligatòria reobriran a partir de l'1 de juny si ja es troben en la fase 2 del desconfinament. Alguns territoris, com l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, accediran a aquesta fase a partir de dilluns vinent, però en aquest cas no podran obrir els centres fins al juny. La resta de zones del país, especialment Barcelona i les regions metropolitanes, que continuen en fase 0, ho podran anar fent a mesura que avancin en la desescalada. Les escoles rebran unes instruccions específiques en les pròximes hores per poder complir les indicacions del Departament, i cada centre "haurà de fer el seu pla" per al juny, que haurà de ser validat.El Govern fixa que, a partir de la fase 2 , les escoles bressol podran obrir amb grups de màxim cinc infants. No podran acollir menors d'1 any, per la seva immaduresa immunitària. I hauran d'adequar els espais i garantir les mesures de seguretat obligades als centres d'educació. En cas de no tenir capacitat per acollir tot l'alumnat, els centres hauran de prioritzar aquelles famílies que tinguin dificultat per conciliar la feina i la cura dels fills. El gran dubte continua sent com garantirà el distanciament entre infants, en una edat en què l'aprenentatge es forma en gran part pels sentits, i sobretot pel contacte. El sector veu difícil poder complir les mesures de seguretat. No. El conseller Bargalló ha deixat clar que les escoles i instituts no obren per fer "classes tradicionals". Això vol dir que no es podrà fer activitat lectiva i el curs acabarà per via telemàtica el 19 de juny. "Seria un daltabaix pretendre canviar-ho ara", ha dit el conseller. Els esforços, doncs, se centraran en poder començar el curs al setembre de manera presencial i garantint totes les mesures de seguretat.Les escoles d'infantil i primària podran fer tutories personalitzades als alumnes que ho necessitin, però serà en casos excepcionals i no de manera continuada. Si és necessari i està justificat, aquestes tutories podrien ser en petits grups de màxim 13 alumnes per espai i sempre mantenint les distàncies de seguretat. L'objectiu de les escoles abans d'acabar el curs serà fer un "acompanyament educatiu i emocional" dels estudiants, que han passat dos mesos confinats i fent classes a distància. "No podran obrir per a tots els alumnes ni per fer activitats lectives", ha remarcat el conseller.En el cas dels alumnes de 6è de Primària, que és un curs terminal previ al pas a l'ESO, podran tornar a l'aula de manera voluntària per fer un "acompanyament de canvi d'etapa". S'haurà de fer en grups reduïts de màxim 13 alumnes i els centres hauran de garantir una opció telemàtica d'aquest acompanyament per aquells estudiants que no puguin o no vulguin tornar encara a l'escola. Les escoles podran fer un servei d'acollida als matins, de 9 del matí a 1 del migdia, per a infants d'entre 3 i 6 anys. Segons el pla del Govern, aquesta acollida s'haurà de fer en un espai específic del centre i en grups de màxim 13 alumnes, mantenint la distància de seguretat i extremant les mesures higièniques per prevenir la propagació del coronavirus. No podran accedir a aquest servei alumnes amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 ni que hagin estat en contacte amb un positiu. Si finalment el govern espanyol autoritza un permís retribuït per a les famílies, aquest servei d'acollida es deixarà d'oferir, però ara per ara no sembla que la Moncloa es plantegi aplicar-lo.En el cas dels instituts, centres de formació professional, de règim especial, de formació d'adults i escoles d'idiomes, podran oferir tutories personalitzades de manera excepcional i no continuada amb aquells alumnes que ho necessitin. També es contempla l'opció de fer tutories en grups reduïts de màxim 15 alumnes, si és necessari i està justificat. El Departament d'Educació vol aconseguir així reforçar l'acompanyament educatiu i emocional dels estudiants, especialment els d'aquells sectors de la població "més fràgils".Els instituts també podran fer acompanyament educatiu de manera presencial i voluntari amb grups de 15 alumnes com a màxim en els cursos terminals (4t d'ESO o 2n de Batxillerat). En aquests casos, segons es desprèn del document del Departament, caldrà garantir un retorn gradual de l'alumnat, amb horaris esglaonats i assegurant les mesures d'higiene i distanciament físic de dos metres. Com que serà voluntari tornar a l'aula, cal garantir una opció telemàtica per a aquells alumnes que no vulguin o no puguin tornar al centre.Més enllà de la reducció d'alumnes per classe, Educació planteja que els professors portin mascareta. Pel que fa als alumnes, se'n planteja l'ús en funció de l'edat: en els infants de les escoles bressol no caldrà; en els alumnes de 3 a 6 anys no serà necessària -per bé que es recomana a partir de 5 anys si hi ha dificultat per complir les mesures de distanciament social-; de 6 a 12 anys tampoc s'indica com a imprescindible, tot i que es valoraran canvis en funció del compliment de les mesures de distanciament; i en els alumnes majors de 12 anys -d'educació secundària i batxillerat- s'estableix el mateix criteri que a l'educació primària. Les escoles estaran obligades a fer neteja i desinfecció dels centres cada dia després de l'activitat acadèmica. En el pla es detalla que, dins de l'aula, el material utilitzat pels alumnes no pot ser intercanviat si no se'n fa una desinfecció després del seu ús.

Aquesta és una de les preguntes que més preocupa els sindicats, que temen que s'hagin d'ampliar les jornades laborals de cara al juny i durant el proper curs. Bargalló ha estat clar i ha dit que no es pot sobrecarregar els professors amb dobles jornades, però no ha garantit que s'ampliï la plantilla de docents. Si a les aules hi haurà la meitat d'alumnes, s'hauran de doblar els professors? "El personal sanitari no s'ha doblat durant la crisi", ha dit Bargalló. Tot i així, el conseller no ha tancat la porta a ampliar la plantilla i ha demanat saber quina matriculació té cada centre i de quins espais disposa per veure si cal o no contractar més professors.



9. Com s'ampliaran els espais de les escoles?



Un altre dels punts clau de cara al curs vinent serà l'ampliació dels espais de les escoles per aconseguir la distància de seguretat entre els alumnes. Alguns centres ja disposaran d'espai per ampliar les classes, però en altres casos aquest espai s'haurà de trobar. "Al setembre haurem de demanar a la comunitat la cessió d'espais perquè tots els infants puguin anar tots els dies a l'escola", ha dit Bargalló. Aquests espais podran ser públics o privats, hauran de ser útils per a l'activitat docent i s'hauran de buscar al voltant dels centres educatius.



10. Com serà el nou curs?

La gran pregunta, que encara no es pot respondre amb precisió. El conseller Bargalló ha dit que al setembre la situació serà d'"emergència educativa" i el nou curs serà complex i "inèdit". La prioritat serà que tots els alumnes puguin anar cada dia a l'escola, però en alguns casos l'escola s'entendrà de manera més àmplia del que és habitual. En aquest sentit, el Departament optarà per atendre presencialment tot l'alumnat i mantenir les escoles obertes sempre que sigui possible amb les mesures de seguretat sanitàries. Tot i així, el Departament també admdt que caldrà garantir la connectivitat real de tots l'alumnat per si en algun moment cal tancar un centre o un territori en cas de rebrot.



El pla del Govern per tornar a l'escola by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor