VÍDEO El commovedor retrobament d'una burra amb el seu amo

Ismael Fernández va viure l'entrada a la fase 1 d'una forma molt especial. L'home, d'El Borge (Màlaga), podia anar a veure per fi la seva burra el dilluns passat, gràcies al pas endavant de la seva regió en la desescalada.Després de dos mesos distanciats pel confinament, doncs, Fernandez i la burra, la Baldomera, es van retrobar i el resultat ha emocionat els usuaris de les xarxes socials. En un vídeo compartit pel propietari de l'animal, se'l sent plorant mentre la Baldomera respon amb un altre plor.Segons explica l'home, pel camí estava preocupat "per si no em reconeixia", però a la vista està que no va ser així. "No em fa vergonya que em sentiu plorant, perquè aquí hi ha una de les demostracions d'amor més incondicionals que existeixen", afegeix a la publicació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor