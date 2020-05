Com ha canviat la pandèmia la generació de residus?

Abril: la meitat de residus sanitaris de tot un any

On van mascaretes, guants i el gel hidroalcohòlic?

Més enllà de l'increment en la recollida d'envasos lleugers o la reducció de vidre i cartró, la fracció que ha viscut un comportament més anòmal ha estat el dels residus sanitaris de baix risc. A Catalunya, per exemple, a l'abril se'n van gestionar la meitat dels que correspondrien a un any sencer.L'Agència de Residus xifra en 1.776 tones d'elements com mascaretes, guants, granotes, o davantals produïts per hospitals, hotels medicalitzats i altres equipaments dedicats a combatre la pandèmia en aquell període. En un any normal se'n generen unes 3.300 tones –275 al mes- i el març ja es va disparar fins a les 1.200.La situació va obligar a activar fins a tres incineradores per valoritzar energèticament una part substancial –1.170 tones a l'abril- d'aquests residus de baix risc, gestionats d’acord amb els criteris que va establir el Ministeri de Sanitat. La resta, va seguir el procediment habitual a través de les tres empreses gestores autoritzades al nostra país. Utilitzen l'autoclau, un procés on se sotmeten els materials a unes condicions de temperatura i pressió suficients per provocar la seva esterilització, mitjançant la injecció de vapor d'aigua.Inicialment, es va avaluar la possibilitat d’utilitzar els forns de les cimenteres en cas d’emergència, opció contemplada en les directrius donades per l’Estat, però finalment la capacitat de les empreses gestores i de les incineradores urbanes va ser suficient.Quan la pandèmia va esclatar, era quasi impossible aconseguir mascaretes o gel desinfectant. Ara, amb la situació més estabilitzada, l'abastament d'aquests productes ha deixat de ser un problema però han començat a ser-ho com a residu. Més enllà que els materials procedents d'hospitals s'hagin disparat, és difícil passar un dia sense trobar-te mascaretes o guants al terra de pobles o ciutats. Fins i tot, alguns espais naturals molt freqüentats s'han convertit lamentablement en petits abocadors improvisats.Des de diverses administracions locals –els competents en la recollida de residus- s'han iniciat campanyes per recordar on s'han de dipositar aquest tipus de residus sanitaris. Malgrat que siguin de material plàstic, s'han de dipositar al rebuig –el contenidor gris-. També es recomana no tirar-los a les papereres ja que poden volar amb el vent i caure al terra i, en cap cas, llençar-los al water.Per altra banda, en el cas dels envasos de solucions hidroalcohòliques, molt útils per desinfectar quan hom no es pot rentar les mans amb sabó, s'han de tirar al contenidor groc en tractar-se d'un envàs lleuger.Finalment, des de l'Agència de Residus es recomana rentar-se les mans abans i després de dipositar els residus, complir els horaris de recollida –especialment amb el model porta a porta- i no deixar bosses fora dels contenidors, entre altres consells