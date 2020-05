El govern de Colau obre la porta a revertir l'obertura de platges si es repeteixen aglomeracions

El regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha reconegut que hi ha hagut "dificultats" per garantir les distàncies de seguretat entre persones en el primer dia d'ampliació d'horaris a les platges. Una situació que, segons Badia, s'ha produït sobretot a les platges de la Sant Sebastià, la Barceloneta o Sant Miquel. El regidor ha assegurat ser "optimista" sobre el compliment futur de la normativa però ha assegurat que en cas contrari es valorarà revertir l'ampliació d'activitats a les platges.Les platges han obert aquest matí de sis a deu no només per fer-hi esport, com fins ara, sinó també perquè els veïns de la zona hi poguessin passejar. L'estrena de la mesura arribava després de la confusió aquest dimarts sobre què estava permès i què no en el nou escenari. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, va assegurar que estaria permès prendre-hi el sol, però més tard l'Ajuntament el va esmenar Badia ha explicat que entre les sis i les deu del matí s'ha detectat un increment d'afluència a les platges respecte del que s'havia registrat fins ara. El regidor ha assegurat que "encara hi ha camp per córrer" per garantir el compliment de la mesura i ha assegurat que moltes persones que s'han desplaçat al front marítim desconeixien la nova normativa.En altres casos, la Guàrdia Urbana ha multat veïns. "Es tracta de casos en què hi ha voluntat manifesta de saltar-se la norma", ha dit Badia.El regidor ha assegurat que l'Ajuntament està "expectant" per comprovar si durant el cap de setmana els veïns respecten la normativa i plantejar si cal reforçar la comunicació per garantir la seguretat.

