Espanya registra 95 morts per coronavirus i 416 casos nous en les últimes 24 hores

Espanya ha registrat 95 noves morts per coronavirus en les últimes 24 hors, 12 més que dimarts, i 416 positius confirmats, 121 més que ahir. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, Catalunya concentra la majoria de defuncions, 40, seguida de Madrid, amb 18.En canvi, la comunitat de Madrid registra el nombre més gran de nous confirmats, 112. En les últimes 24 hores, hi ha hagut 193 noves hospitalitzacions, la majoria, 72, a Madrid, i 31 ingressos en UCI, 20 més que ahir. En total, des que va començar la pandèmia per la covid-19 hi ha hagut 27.888 morts per la malaltia i s’han confirmat 232.555 casos.El Departament de Salut va informar ahir a altes hores de la matinada de dimecres de 37 defuncions en les últimes 24 hores, un descens considerable després d'un augment dilluns (112). Això suposa un total d'11.703 persones que han perdut la vida fins avui dia amb la Covid-19.D’aquestes, 6.385 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari (que respecte de les dades de dilluns dona una xifra negativa de -229), 3.609 a una residència i 669 al domicili. La xifra que segueix augmentant és la dels casos no classificables, 1.040. Els casos totals de coronavirus a Catalunya augmenten a 62.978, registrant-se 2.830 en les últimes 24 hores, un notable increment en comparativa amb les d'ahir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor