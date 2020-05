No portar mascareta a partir de dijous pot comportar una denúncia dels Mossos

Els Mossos ja saben què hauran de fer a partir de demà, quan ja serà obligatori dur mascareta per sortir al carrer. En un comunicat intern signat pel comissari en cap, Eugeni Sallent, i al qual ha tingut accés, s'informa als agents de les novetats que hauran de tenir en compte en relació a l'ús de la mascareta. Així, Sallent recorda a les dotacions policials encarregades dels controls de mobilitat per vies i espais públics que no complir amb la norma podrà constituir una "infracció administrativa que haurà de ser denunciada". Per tant, qui no porti mascareta a partir de demà podrà enfrontar-se a una denúncia de la policia catalana.El comissari en cap també demana als agents que "prioritzin" en la seva actuació "el diàleg i la conscienciació ciutadana", i que tinguin en compte les excepcions en l'obligació de dur la mascareta. No hauran de portar-la les persones que tinguin dificultats respiratòria o problemes de salut que ho contraindiquin, que facin activitats que no en permetin l'ús (com ara exercici a l'aire lliure) o en casos de forma major o situació de necessitat. "Les dotacions policials han de tenir en compte aquestes informacions en la seva activitat de patrullatge", diu Sallent al comunicat.Fonts dels Mossos consultades per aquest diari apunten que no hi haurà un canvi en la manera d'actuar dels agents que impliqui començar a posar més denúncies i recorden que s'haurà de valorar cada situació concreta. En aquest sentit, les mateixes fonts insisteixen que des del cos s'apel·la sempre al "sentit comú" i a la responsabilitat de la ciutadania, però recorden que la nova norma que entra en vigor demà "s'haurà de complir".El govern espanyol ha detallat l'obligatorietat de dur mascareta al BOE d'aquest dimecres. S'implementarà a partir de demà. A partir de dijous, doncs, les persones de més de sis anys hauran de portar mascareta a l'espai públic sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat. Aquesta ordre estarà en vigor mentre duri l'estat d'alarma, que avui s'ha prorrogat dues setmanes més gràcies als vots de Ciutadans i el PNB. Fins ara, era obligatori portar mascareta al transport públic i el Govern havia demanat ampliar la mesura i haver de portar mascareta quan es sortís al carrer.

