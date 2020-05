Marlaska diu que la condecoració als policies de l'1-O és per «fets concrets i adequats»

El Ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, defensa que les condecoracions concedides a agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que va actuar durant la celebració del referèndum de l'1-O són per "fets concrets" que "segur que han estat adequats". Marlaska ha negat que hi hagi hagut cap expedient de caràcter general de condecoracions per haver participat en aquesta operació.La diputada d'ERC al Congrés Montse Bassa ha retret al govern espanyol que "hagi condecorat policies per utilitzar la violència" durant l'1-O i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la sessió de control, Bassa ha criticat que mentre hi ha demòcrates a la presó, l'executiu espanyol condecori "violents i feixistes amb uniforme". "Les generalitzacions són perilloses", ha replicat Marlaska, que ha reivindicat els "cossos de seguretat democràtics que garanteixen les llibertats del conjunt de ciutadans" en ple confinament.Bassa ha dit que mentre el moviment independentista està "orgullós del pacifisme", el govern espanyol demostra que està "orgullós de la violència" amb l'atorgament de condecoracions a policies que haurien participat al dispositiu per l'1-O.També ha instat Bassa a "mirar al futur" i ha recordat que aquests fets van passar fa dos anys, "en una altra legislatura i amb un altre govern". La diputada republicana ha replicat que les condecoracions s'han atorgat ara.

