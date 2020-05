MAPA Menys alumnes i més distància: així reobren les escoles a Europa

Com reobrir les escoles després del moment més crític de la crisi del coronavirus ha estat un dels debats més intensos durant el confinament. A mesura que la pressió sobre el sistema sanitari es redueix i les dades epidemiològiques ho aconsellen, els països europeus han anat relaxant les restriccions i s'ha posat sobre la taula com i quan podran reobrir les escoles.Bona part dels estats ja han permès obrir de nou els centres, sempre amb prudència i a l'expectativa de veure com evoluciona la pandèmia. No hi ha una recepta clara sobre com fer-ho, però pràcticament tots els països aposten per les mesures de seguretat que s'han anat repetint aquestes últimes setmanes i en reduir les ràtios d'alumnes per classe. Suècia, per exemple, no ha tancat mai les escoles perquè no ha apostat per un confinament estricte i ha confiat en la responsabilitat dels ciutadans, però les dades epidemiològiques comencen a qüestionar la seva recepta.Dinamarca va ser el primer país en reobrir després d'una bona gestió de la crisi i va permetre un retorn gradual i voluntari, mentre que Alemanya ha permès el retorn a les aules, però amb estrictes mesures de seguretat, com pràcticament tots els països de món. Itàlia, un dels estats més castigats per l'epidèmia, va donar per acabat el curs amb un aprovat general i encara no ha detallat com vol que sigui, si s'acaba produint, el retorn a les escoles abans de l'estiu.El cas català no és una excepció. El Departament d'Educació ha detallat aquesta setmana en quins termes es permetrà que tornin a obrir els centres, que no ho podran fer fins al juny i un cop es trobin en la fase 2 del desconfinament. No es farà activitat lectiva i el curs acabarà per via telemàtica, però sí que es podrà fer acompanyament educatiu a aquells alumnes en cursos terminals sempre amb un màxim de 13 alumnes en el cas de primària i de 15 en el cas de secundària. Els centres també podran fer tutories personalitzades en casos excepcionals i puntuals, no de manera continuada, i els docents hauran de portar mascareta sempre que no puguin mantenir la distància de seguretat.A continuació, en aquest mapa interactiu, repassen què han fet els diversos països europeus:

