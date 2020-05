Barcelona destinarà trams de la calçada i zones d'aparcament a l'ampliació de terrasses

L'Ajuntament de Barcelona prioritzarà que l'ampliació de les terrasses de bars i restaurants es faci en carrils de circulació de cotxes o en zones d'estacionament de vehicles. El decret d'alcaldia que regularà l'ampliació i que serà vigent a partir del dia 25 -si es confirma que la ciutat entra en fase 1- també preveu que en cas que sigui impossible que un establiment s'ampliï en zones d'aquestes característiques, ho faci a la vorera, per exemple amb la instal·lació de barres.La normativa estatal preveu que en fase 1 les terrasses puguin obrir al 50% de la seva capacitat i a Barcelona bars i restaurants podran sol·licitar quatre taules extra amb quatre cadires cadascuna i, en casos excepcionals, sis. Ho podran demanar establiments que ja tinguin terrassa i d'altres que fins ara no disposin de llicència.El 70% de bars amb llicència tenen quatre taules o menys. En el cas d'un establiment amb quatre taules, la normativa estatal l'obligaria a oferir-ne només dues, però el decret municipal ampliar l'oferta a sis o a vuit taules, amb l'ampliació d'espai.El govern municipal s'ha compromès a tramitar les sol·licituds d'ampliació o noves llicències en un termini de 15 dies a partir del 25 de maig. L'horitzó, segons la tinent d'alcaldia d'Urbanisme Janet Sanz, és que els primers resultats es puguin veure la segona quinzena de juny.L'ampliació o entrega de noves llicències serà vigent fins al 31 de desembre i serà prorrogable. També serà aplicada fins a finals d'any la rebaixa del 75% de la taxa de terrasses, que durant l'estat d'alarma no s'està cobrant. La rebaixa del 75% també s'aplicarà en la taxa d'ús de l'espai públic per a esdeveniments comercials.Sanz ha garantit que no es modificaran "elements estructurals" per ampliar les terrasses, com per exemple carrils bici o bus, o accessos a aparcaments privats o equipaments públics.El pressupost que l'Ajuntament destinarà a l'ampliació de terrasses a Barcelona serà d'11 milions d'euros. Cinc milions corresponen a la rebaixa de talles i sis a les despeses relacionades amb les hores de treball d'empleats municipals.L'Ajuntament aprovarà el decret d'alcaldia per a l'ampliació de terrasses de bars i restaurants s ense l'aval del Gremi de Restauració , tal com ha anunciat l'entitat aquest dimecres. És una llàstima que el principi d’acord, que havia estat molt ben rebut pel sector i per tota l’oposició, no acabi amb un document construït entre tots”, lamenta Roger Pallarols, director del Gremi.“Hem intentat fer entendre al govern que alguns dels criteris que figuren al decret són poc realistes i dificultaran l’ampliació efectiva de terrasses”, diu Pallarols.Els restauradors consideren que alguns dels espais habilitats per a l'ampliació, com carrils de circulació i places d'aparcament, no estaran disponibles de manera immediata. “Per al govern aquesta preferència per la calçada era una línia vermella: hem cedit i l’hem acceptat; però en molts casos l’única forma d’ampliar serà en vorera i confiem es pugui donar una resposta positiva, ajustada a les particularitats de cada cas”, puntualitza el president del gremi.

