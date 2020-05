Catalunya, entre els països líders en la cursa clínica contra el coronavirus

🔝 Catalunya està al top 10 europeu 🇪🇺 en nombre de participacions en assajos clínics i al top 20 mundial 🌍



Catalunya se situa entre els països líders en la lluita clínica contra el coronavirus i en la cursa per a trobar una vacuna efectiva contra la malaltia, a més d'estar entre les deu nacions europees amb major participació d'assajos contra la Covid-19. Més de 120 projectes, segons informa Salut , a tota la BioRegió de Catalunya per a combatre els efectes del virus. La Vall d’Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital de Sant Pau, el Parc Taulí i l'Hospital del Mar són es centres amb més participacions en aquests assajos clínics, entre molts altres. En concret, Catalunya se situa en el TOP-10 de països europeus al capdavant de la recerca contra la Covid i entre els vint primers de tot el món.Els principals assajos es divideixen en temàtiques. En primer lloc trobem la recerca de noves teràpies, on destaquen: evitar l'entrada del coronavirus a les cèl·lules mare; identificar un nou fàrmac basat en gicopolímers que faciliti l'actuació dels anticossos neutralitzants; definir una resposta immunitària eficaç estudiant els anticossos al plasma dels sanitaris; generar anticossos específics a partir dels ja creats per pacients que han respost contra la malaltia; i estudiar els anticossos dels malalts que ja s'han curat.Una altra temàtica és la d'investigar l'ús de medicaments ja comercialitzats o en fase III per crear una resposta contra el virus. Els assajos, en aquest cas, consisteixen: fàrmacs que reprimeixen el sistema immunitari; utilitzar la vacuna de la tuberculosi per a enfortir el sistema immunitari dels professionals sanitaris; avaluar fàrmacs amb potencial per bloquejar les principals vies d'entrades del virus; trobar un anticòs com a activador del sistema immunitari; i activar el sistema immune dels pacients infectats de coronavirus a partir d'un reposicionament d'anticossos.Pel que fa a les vacunes que es treballen a Catalunya, per una banda es troben en marxa estudis preclínics i el desenvolupament de tests de verificació, a més d'una altra vacuna basada en la proteïna S, d'acord amb el desenvolupament d'altres estudis científics. En genètica, es treballa en la seqüenciació completa del genoma del coronavirus; a més, es realitza un estudi del genoma en pacients infectats amb la malaltia.Finalment, també s'està realitzant un estudi massiu de les característiques sanguínies de les persones infectades amb la Covid-19; està en procés de validació un biomarcador per identificar pacients que evolucionaran potencialment de manera desfavorable; s'estudia una resposta immunitària en els professionals sanitaris infectats i, per últim, es desenvolupa un model predictiu per a futures complicacions de la malaltia.

