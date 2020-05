El Govern diu que «no tira la tovallola» per evitar el tancament de la planta de Nissan

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha deixat clar aquest dimecres que el Govern "no ha tirat la tovallola" per evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. Aragonès ha recordat que encara "no hi ha cap decisió presa" i ha refermat la disposició de l'executiu català a seguir treballant per trobar una solució que permeti mantenir el màxim de producció perquè és "vital" pel país.El vicepresident econòmic ha recordat que no fa gaire van ajudar la companyia avançant part de la inversió de la planta de pintures de la Zona Franca i que ara es mantenen al costat del comitè i de l'empresa per ajudar en el que calgui. "La situació és difícil i complexa però no abaixem els braços", ha insistit.En declaracions als mitjans de comunicació després de visitar la factoria de Seat a Martorell amb la consellera de Salut, Alba Vergés, el vicepresident econòmic ha assenyalat que tot i que les decisions en el sector de l'automòbil "es prenen en l'àmbit global", el Govern mantindrà la seva aposta per Nissan donant suport en l'àmbit de la mediació, la protecció dels drets dels treballadors i el foment de la indústria.Pere Aragonès ha explicat que la visita a la factoria de Seat a Martorell ha tingut un doble objectiu. D'una banda constatar que la reactivació de l'activitat industrial de Catalunya "s'està fent bé i amb seguretat", i de l'altre per agrair en nom del Govern i de la ciutadania el "compromís" de les principals industries, com ara Seat, per "proveir el país en moments difícils".En el cas de Seat, Aragonès ha destacat que va ser capaç de reconvertir en 15 dies part de les seves instal·lacions per fabricar respiradors on es feien cotxes en el moment més complicat de la pandèmia.La companyia automobilística Nissan tancarà la seva fàbrica de Barcelona i traslladarà la seva producció a diferents plantes de Renault, segons ha anunciat el diari japonès Nikkei. Tal com avança la premsa japonesa, aquest moviment s'emmarcaria en un pla de reorganització de la companyia a causa de la pandèmia del coronavirus, que podria incloure la reducció d'un 20% de la seva capacitat productiva a Europa fins a l'any 2023.

Aquesta situació posaria en risc a uns 3.000 llocs de treball directes en les instal·lacions de la companyia i a prop de 20.000 ocupacions indirectes a la província de Barcelona. Just aquesta mateixa setmana el secretari general de Comissions Obreres., Unai Sordo, va demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc del pacte per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de juny, que busqués la implicació de Renault per evitar el tancament de les plantes catalanes de Nissan.

El sindicat considera que la solució pot venir del fabricant francès, part de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i que a partir d'aquest juliol passarà a estar dirigit per l'expresident de Seat Luca de Meo, que esperen que es pronunciï i porti "bones notícies".

Nissan l'any fiscal 2019 va produir al voltant de 55.000 vehicles a Espanya, la qual cosa representa aproximadament el 10% de la seva producció europea.



El sindicat USOC demana a Nissan Espanya que ho desmenteixi



USOC ha demanat a la direcció de Nissan Espanya que desmenteixi “immediatament” que la multinacional ja ha decidit tancar la planta de la Zona Franca de Barcelona. "Si no és així -afirma el sindicat en un comunicat- Nissan demostraria, un cop més, que se'n riu no només ja dels treballadors sinó de les administracions, tant catalanes com espanyoles".



Cal recordar que la plantilla de Nissan fa onze dies que està en vaga indefinida precisament per la indefinició sobre el futur de les plantes catalanes. El sindicat USOC recorda que la direcció de Nissan ha explicat en diverses ocasions que el 28 de maig anunciarà els seus plans globals pel que fa a la producció, en un context de descens de les vendes accentuades ara per la crisi de la covid-19.



Per això demana a la resta de formacions sindicals que no es facin ressò d'aquestes notícies, que “poden ser certes o poden ser un intent més de desestabilització, tant de les converses que es mantenen entre els governs i Nissan, com de les mobilitzacions que duem a terme els treballadors de tots els centres de Nissan”.

