El País Valencià no demanarà passar a la fase 2 aquesta setmana «per prudència»

La Generalitat Valenciana no demanarà que el País Valencià passi a la fase 2 de la desescalada aquesta setmana, per "prudència" tot i que "les dades són bones", segons ha anunciat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seva roda de premsa diària, en què ha indicat que encara que el territori valencià "epidemiològicament va bé". Tot i això, ha indicat que "l'índex de reproducció, encara que està per sota del valor 1, ha crescut una mica: del 0,66 al 0,85"."No tenim cap rebrot, però volem esperar a aquesta setmana. Deixarem que transcorri i romandrem a la fase 1 set dies més. Sumarem 14 dies en les tres províncies, més els set dies que portaven els 10 departaments de salut que van passar abans", ha explicat.Barceló, que havia anunciat dissabte passat la intenció de la Generalitat de demanar aquesta mateixa setmana l'avanç a fase 2, ha destacat que ha estat una decisió "molt meditada", i basada en"protegir la salut dels valencians".En tot cas, ha defensat que, amb les dades que tenia en aquell moment no va ser "imprudent" sinó que ha confiat que l'evolució de la pandèmia seria "positiva" i, ara, quan només han passat dos dies a la 1, "ara mateix és millor esperar una setmana". "No passa res, podem anar assegurant millor les fases perquè entre la segona i la tercera les diferències són abismals i millor anar pas a pas", ha indicat, tot i que ha assegurat que l'evolució pot anar canviant.