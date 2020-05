VÍDEO Miquel Montoro recupera el català a Youtube

Després de la polèmica generada pel seu canvi d'idioma, el youtuber mallorquí Miquel Montoro ha tornar a parlar en català al seu canal. Ho ha fet, això sí, amb subtítols en castellà per poder arribar a tot el públic d'arreu de l'Estat que el segueix.Montoro va ser objecte de crítiques la setmana passada en explicar per què havia canviat d'idioma: "Molta gent em demana si us plau que faci els vídeos en castellà, no us podeu creure quanta", deia.El youtuber també argumentava que "hi ha més gent que parla castellà que no pas català o mallorquí, com ho vulgueu dir". A més, afegia que "els que parlem català també entenem el castellà perquè ens l'ensenyen a l'escola", i explicava que així "hi ha més gent que es pot unir al canal des d'altres països".Després de tot l'enrenou a les xarxes socials, però, sembla que Montoro ha tornat als seus orígens amb el català, si bé subtitulat en castellà. Així ho ha fet en el seu últim vídeo, en el qual ensenya com cull patates.

