Batlle: «La temperatura puja i no podem posar portes al camp»

El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha justificat aquest dimecres les imatges de les platges amb gent prenent el sol l'endemà dels missatges contradictoris enviats per l'ajuntament sobre què estava permès."Tenim la ciutat que tenim, i hem de reflexionar-hi: 96 quilòmetres quadrats, 1,7 milions de persones que no poden anar al teatre, el cinema, als bars, als restaurants, a les instal·lacions esportives...", ha respost al regidor Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) quan aquest li ha retret que tenia un "problema bastant greu" de gent a les platges. "Estem a 20 de maig, els dies són dies llargs, la temperatura puja i evidentment portes al camp no les podem posar", ha conclòs Batlle."Ho fem amb tota l'empatia i assertivitat donant informació i fent acompanyament però està clar també que quan convé haurem de fer front al principi d'autoritat", ha afegit el tinent d'alcaldia.Estirar-se a prendre el sol no estarà permès a les platges de Barcelona en la fase actual. Fonts de l'Ajuntament havien informat aquest dimarts que es podria prendre el sol si no hi havia un incompliment flagrant de les mesures sanitàries, com les distàncies de seguretat. Però posteriorment van aclarir que no estaria permès a partir d'aquest dimecres. La novetat que s'incorpora en relació a les platges és la possibilitat de passejar-hi però continua prohibit el bany recreatiu i les estades.Durant la comissió de l'ajuntament sobre seguretat, Batlle ha admès posteriorment que va haver-hi una "mala manifestació" per part seva però també ha assegurat que des del consistori es va corregir "de seguida" la informació.El tinent d'alcaldia de seguretat ha fet aquesta afirmació després que el regidor Jordi Martí (JxCat) hagi assegurat que les platges han estat "un espectacle" aquest dimecres al matí i hagi atribuit part de l'ús "massiu" a la "confusió" provocada per l'ajuntament.De 9 hores a 10 hores és el moment del dia en què més gent està anant a les platges de Barcelona. De les 6 del matí fins a les 10 hores s'hi pot tant fer esport individual com córrer o nedar com també passejar-hi. És l'únic moment del dia en què, fent esport, poden accedir a la platja la gent que viu a més d'un quilòmetre de distància.De les 10 hores a les 20 hores hi ha menys gent, ja que només hi poden passejar els menors i la gent gran, respectant les franges d'edat establertes. De 20 a 23 hores només es permet l'accés per als esportistes professionals i federats, així com esports aquàtics.Aquest dimecres a les 10 hores agents de la Guàrdia Urbana han avisat a la gent que estava a la platja que havien de marxar perquè s'estava arribant a l'hora límit. Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han explicat que els agents seguiran treballant els propers dies per informar a les persones que tenen dubtes i alertar dels horaris que s'han de respectar.El consistori reconeix que hi ha hagut "algun punt de concentració" de persones que no han respectat les distàncies de seguretat, tot i que "en línies generals" consideren que la jornada s'està desenvolupant "sense incidències" i "en general" respectant les distàncies de seguretat.

