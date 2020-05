El Gremi de Restauració descarta avalar el decret del govern de Colau per ampliar terrasses

Els restauradors consideren que alguns dels espais habilitats per a l'ampliació, com carrils de circulació i places d'aparcament, no estaran disponibles de manera immediata. “Per al govern aquesta preferència per la calçada era una línia vermella: hem cedit i l’hem acceptat; però en molts casos l’única forma d’ampliar serà en vorera i confiem es pugui donar una resposta positiva, ajustada a les particularitats de cada cas”, puntualitza el president del gremi. “Hem intentat fer entendre al govern que alguns dels criteris que figuren al decret són poc realistes i dificultaran l’ampliació efectiva de terrasses”, diu Pallarols.Els restauradors consideren que alguns dels espais habilitats per a l'ampliació, com carrils de circulació i places d'aparcament, no estaran disponibles de manera immediata. “Per al govern aquesta preferència per la calçada era una línia vermella: hem cedit i l’hem acceptat; però en molts casos l’única forma d’ampliar serà en vorera i confiem es pugui donar una resposta positiva, ajustada a les particularitats de cada cas”, puntualitza el president del gremi.

És una llàstima que el principi d’acord, que havia estat molt ben rebut pel sector i per tota l’oposició, no acabi amb un document construït entre tots”, lamenta Roger Pallarols, director del Gremi.El decret té per objectiu que els establiments puguin disposar del màxim de taules durant les fases 1 i 2 de desconfinament, que limitat al 50% la capacitat de les terrasses.