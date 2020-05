El tabac mentolat, prohibit des d'aquest dimecres a tota la Unió Europea

El Ministeri de Sanitat ha informat que a partir d'aquest dimecres no es podran fabricar, distribuir ni vendre dins de la Unió Europea les marques comercials de tabac mentolat. Així acaba la moratòria establerta per la UE per als productes amb aroma característica a l'article 5.5 de Reial Decret 579/2017, ja sigui com a aroma present en la seva composició o en càpsules dosificadores en els filtres.Aquesta decisió parteix del compromís dels estats membres en la lluita contra el tabaquisme. El motiu és que aquests productes afavoreixen la introducció de nous consumidors de tabac, sobretot joves, i dificulten la possibilitat de deixar-ho.A més, segons ha assenyalat el departament que dirigeix ​​Salvador Illa, el mentol inclòs dins el producte serveix per emmascarar el gust amarg del tabac en combustió, té un efecte anestèsic, és capaç d'adormir la boca i la gola, i conté propietats descongestionants i refrescants de les mucoses, de manera que "emmascara" l'efecte irritant, la picor i la congestió de les vies respiratòries altes originat pel fum, fent-lo "més acceptable" per al jovent que s'inicia en el consum.El mentol també té un efecte dilatador dels alvèols pulmonars, fet que provoca una absorció més ràpida de la nicotina de tabac per part del consumidor, que té un potent efecte addictiu. De fet, segons Sanitat, això augmenta, indirectament, el potencial addictiu del producte en el seu conjunt."Aquests sabors i aromes s'incrementen l'atractiu del producte i hi ha la falsa percepció que són més saludables o menys nocius que la resta de cigarrets o tabac de liar. Per això, hi ha alguns consumidors que opten per aquesta alternativa en lloc de deixar-ho definitivament, el que incideix negativament en la seva salut i qualitat de vida", rasa Sanitat.

