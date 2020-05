Alerta per una estafa als clients d'Amazon: si has rebut aquest missatge, esborra'l

Querido cliente:



🚨Esto es #phishing🚨



❌No pinches enlace y elimina pic.twitter.com/1DUWqFj7k7 — Policía Nacional (@policia) May 20, 2020

La policia espanyola ha alertat a través de les xarxes socials d'una nova estafa per correu electrònic. En aquest cas, els ciberdelinqüents es fan passar per Amazon amb l'objectiu d'aconseguir les dades de facturació de les víctimes.En el mail, a partir de la tècnica phishing, els estafadors afirmen, sota el nom d'Amazon, que hi ha un error en un procés de devolució de diners i que per això cal "posar al dia" les dades personals per recuperar-los en un termini de 3 dies.El cos policial ha explicat a Twitter que, en cas de rebre aquest mail, es demana no obrir l'enllaç i eliminar-lo directament.

