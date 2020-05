No caldrà portar mascareta per fer esport a l'aire lliure

La mascareta no serà obligatòria per fer esport al carrer. Així ho ha concretat el Ministeri de Sanitat poc després que es publiqués al BOE l'ordre sobre l'obligatorietat de dur-ne sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat. Per tant, els ciutadans que facin exercici físic a l'aire lliure no caldrà que portin la mascareta posada.A continuació, podeu consultar les set excepcions de la norma:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor