Els 90 joves de Wuhan que estaven confinats a la Garrotxa ja són a la Xina

Dos dels autocars que van traslladar a Madrid els joves xinesos des de la Garrotxa. Foto: Nama Sports.

Ja a l'aeroport –on es van haver d'esperar unes hores–, se'ls va comprovar la temperatura i tot va sortir bé. "Sabíem que si un d'ells marcava més de 37 graus se'n tornaven tots cap a la casa de colònies", on havien estat més de dos mesos des que l'estat d'alarma va impedir que poguessin tornar a casa.Precisament els joves són de Wuhan, la ciutat on va començar la pandèmia. Per sort, afegeix Córdoba, tot va anar bé i un cop van arribar a l'aeroport de Pequín, el test que els van fer va donar negatiu a la Covid-19.Actualment, romanen en un hotel als afores de Tianjin, a prop de Pequín, on passen els catorze dies d'aïllament obligatori establert pel govern xinès. "No poden sortir de les habitacions i cada dia se'ls controla la temperatura", detalla Córdoba, que confia que en els pròxims dies ja tinguin l'autorització per a poder tornar cap a casa. Al mòbil hi tenen una aplicació amb els colors del semàfor. Si passa a verd, vol dir que ja poden tornar amb les famílies.Córdoba fa una valoració molt positiva de com han pogut gestionar el seu retorn i de la bona col·laboració de tots els agents implicats. Explica que la condició de les famílies és que tornessin tots en un mateix vol i que "se'ls va obrir una finestra" quan l'ambaixada xinesa els va comunicar que estaven noliejant vols durant el maig cap a la Xina. I ho van aprofitar.Preguntat per si l'empresa preveu reprendre el programa amb normalitat aquest setembre, Córdoba explica que ja han obert preinscripcions, però que tot dependrà de com evolucioni la pandèmia.