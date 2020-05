José Aznar: «Fa 35 anys que faig psicoteràpia gratuïta perquè em fa feliç»

El doctor José Aznar (Barcelona, 1950) és un exemple d'altruisme. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, després de fer l'examen de Metge Intern Resident (MIR) es va trobar que no hi havia places de medicina interna a Barcelona i que havia de marxar a Palma de Mallorca. Com que en els seus anys d'universitat Aznar havia fet teràpia finalment va elegir quedar-se a la capital catalana i cursar psiquiatria a l'Hospital Clínic.I així va ser com el destí el va portar a una especialitat que des de fa més de trenta-cinc anys exerceix a través de sessions de psicoteràpia gratuïtes des de la consulta que té a casa seva, al número 17 del carrer Palaudàries, al barri del Poble-sec de Barcelona. "Poder donar una cosa sense esperar res a canvi em fa feliç", explica el doctor aAznar es pot permetre treballar gratis perquè gaudeix d'una situació econòmica estable gràcies al negoci d'una benzinera i un garatge que van començar els seus avis als anys cinquanta i que ja ha passat per tres generacions de la seva família. Ara li controla un gestor mentre ell es dedica a la que sempre ha estat la seva vocació.El doctor no es preocupa perquè companys de professió el puguin acusar de competència deslleial i se n'alegra de poder fer teràpia a gent que no compta amb els recursos econòmics suficients per permetre-se-la. "El món és molt gran i tots podem ajudar a la nostra manera", afirma el doctor.Durant els seus anys com a estudiant Aznar va ser pacient perquè "com tothom", tenia les seves "pors, negativitats i tristeses". Va visitar fins a quatre psicoterapeutes diferents per conèixer-se a si mateix i "poder apartar" els sentiments més nocius per la salut mental. El doctor, segons relata, ha traslladat la satisfacció i la felicitat d'allunyar-se d'aquests pensaments als seus pacients.Aznar, abans del confinament pel coronavirus , atenia entre 70 i 80 pacients a casa seva, tot i que en aquestes últimes setmanes ha seguit amb les portes obertes de la seva consulta. El perfil més comú en les persones que el visiten, segons el doctor, és la síndrome depressiva i d'ansietat, que porten a "la por, la tristesa i la ràbia".El doctor també ha publicat diversos vídeos a les xarxes socials exposant els seus pensaments als més de 5.000 seguidors que el segueixen al seu perfil de Facebook . A més, també ha penjat de forma gratuïta el llibre que va escriure fa uns mesos, anomenat El ser y el ego. Un camino hacia la luz Sobre com ens ha afectat mentalment la crisi sanitària, el doctor pensa que hi ha persones que en surten reforçades però d'altres que "han tocat fons" i que necessitaran ajuda per tornar a ser forts. "Jo crec que tot el que passa a la vida és per a bé i així hem d'encarar les crisis", afirma el doctor.Aznar creu que noves pors com la de contagiar-se del virus o de sortir al carrer seran normals perquè la por és un sentiment que abasta tots els aspectes de la vida, però que és "una mentida creada per la ment" des que som ben petits. La clau és "vèncer la por", i l'única manera de fer-ho, segons el doctor, és tenir la capacitat de conèixer-se a un mateix.El doctor demana encarar els pròxims mesos deixant enrere els pensaments negatius perquè són "l'única causa del patiment humà". "Cal escapar de la idea que no valem perquè així ho pensen els altres. La felicitat no vindrà de l'exterior i només la trobarem en nosaltres mateixos", conclou el doctor.

