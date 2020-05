Un carril bici que connecti Barcelona amb Sant Cugat per sota de Collserola: somni o realitat?

Obrir el túnel de servei dels Túnels de Vallvidrera al trànsit de bicicletes i patinets és més oportú que mai. Una bona manera de contribuir a reduir, encara que sigui parcialment, l'ocupació dels FGC del Vallès. #BikeVidrera https://t.co/9SsZGVSkqR — Jordi Oliver (@JordiOliverSola) May 16, 2020

Molts ciclistes troben a faltar gaudir d'un carril bici que permeti ser una alternativa real sostenible a l'hora de connectar Barcelona amb el Vallès Occidental. La idea d'aprofitar els túnels de Vallvidrera perquè s'habiliti un pas per a bicicletes per sota de la muntanya de Collserola no és nova, però en els darrers dies, el debat ha tornat sobre la taula.L'anomenat bicitúnel, per tirar endavant necessitaria de la participació i acord imprescindible dels ajuntaments promotors o interessats, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i de la concessionària dels Túnels de Vallvidrera Túnels de Barcelona i Cadí . Sense la totalitat d'aquests agents, el projecte no podria avançar.Fa aproximadament un any, un veí de Sant Cugat, Jaume Valldeperas, va decidir impulsar una iniciativa per fer aquest somni realitat aprofitant els túnels de servei dels Túnels de Vallvidrera que van ser construïts als anys 70 per verificar la perforació de la muntanya. En un principi, semblava inclús que el projecte que donava resposta a un model de transport sostenible i responsable tirava endavant però, al final, va quedar tot aturat al·legant raons de seguretat.El projecte per adaptar l'espai de gairebé 2,5 quilòmetres que va en paral·lel al túnel de cotxes de Vallvidrera tindria un cost orientatiu, segons els impulsors, de 1.5 milions d'euros, ja que la majoria de la infraestructura ja està construïda.La raó per la qual el projecte ha tornat al debat públic és que la iniciativa #BikeVidrera s'està formulant perquè entri en els pressupostos participatius de Barcelona i ja compta amb més de 4.000 signatures a la plataforma Change.org . En la petició demanen la construcció d'una passarel·la ciclable de tres metres d'amplada, que passi per sobre el vial de cotxes d'accés a la boca Sud, connectant el túnel amb el carrer de Granados de Sarrià; el reacondicionament de l'espai amb millores del sistema d'il·luminació, nou revestiment de les parets de la galeria, la incorporació de sistemes de seguretat i nova senyalització al llarg del carril bici.Malgrat tot, el projecte ja topa amb l'oposició frontal de la concessionària dels túnels, tal com ja explicava Betevé l'any passat. Segons Túnels de Barcelona i Cadí, el carril bici del túnel de serveis no és compatible amb els usos de la galeria que es reserva per evacuar els usuaris en cas d'emergència així com també per a realitzar tasques de manteniment dels túnels. Avisen que la galeria ha d'estar disponible en tot moment, ja que els accidents o incendis són imprevisibles en uns túnels on passen més de 30.000 vehicles de mitjana diàriament.

Entrada del túnel de serveis per la boca nord. Foto: BikeVidrera

Per la seva banda, des de la plataforma asseguren que l'impacte del nou túnel ajudaria a la disminució del trànsit de vehicles contaminants, una nova connexió efectiva entre municipis, reducció a un terç del temps del trajecte i esdevindria una infraestructura d'"alt valor simbòlic i d'impacte positiu que es convertirà en una icona de la ciutat per la millora de la salut de la població".La fase de presentació de projectes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Barcelona acaba aquest divendres 22 de maig però, a posteriori, un equip de tècnics del consistori hauran d'estudiar la viabilitat del projecte que ha de seguir una sèrie de pautes per entrar a la següent fase i superar la votació final després d'una recollida de suports mínims. Les dates de les pròximes fases encara no han estat concretades a l'espera de l'evolució de la crisi sanitària del coronavirus.Des de l'Assemblea de la Bici de Sant Cugat celebren la presentació del bicitúnel als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Barcelona. Una nova ruta que donaria l'opció a molts veïns de la localitat de gaudir d'una alternativa sostenible i ecològica per desplaçar-se fins a la capital catalana.En declaracions a, el coordinador de l'entitat, Ernest Vidal, manifesta el seu suport a la iniciativa i explica que, des de l'associació ja han insistit durant els darrers mesos als dos governs del municipi vallesà sobre la "necessitat" de fer realitat aquesta iniciativa.Al ser preguntat sobre si presentarien la proposta als pressupostos participatius de Sant Cugat per fer front comú amb Barcelona, explica que no veu "com podria arribar a tenir cabuda" tenint en compte els requisits i entenent que es tracta d'una obra que supera els límits pressupostaris establerts per projecte. Tot i això, Vidal apunta que continuaran "pressionant" a l'administració local perquè el bicitúnel vegi la llum.En aquest sentit, el regidor de Participació i Barris de l'Ajuntament de Sant Cugat, Marco Simarro, confessa que en els pressupostos participatius d'enguany, que s'han dissenyat per ser els pressupostos participatius més arrelats als barris de la història de la ciutat, no creu que la iniciativa del carril bici pels túnels paral·lels de Vallvidrera hi "tingui massa recorregut". Tot i això, Simarro apunta que depenent de l'evolució de la proposta a Barcelona, es podria estudiar "alguna forma" per contactar amb els agents necessaris i analitzar la viabilitat de la proposta.

