MAPA El risc de rebrot a Barcelona es divideix per deu en deu dies

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada regió sanitària, es desplega el seu nom, els índex EPG del 15, el 12 i el 6 de maig, el número de reproducció bàsic instantani (Rt) -número promig de casos secundaris que cada subjecte infectat pot arribar a infectar en un període de temps determinat- del dia 15, la incidència acumulada per 100.000 habitants la darrera setmana i la densitat de població (persones per quilòmetre quadrat). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Quin risc de rebrot de la pandèmia hi ha a Catalunya? Això és el que intenta detectar l'índex EPG, elaborat pel Departament de Salut en base a diferents indicadors, com la descripció del territori, les seves dades epidemiològiques, les seves capacitats assistencials, el nivell de vigilància epidemiològica, la identificació de punts d’especial risc com poden ser les residències, les mesures de protecció col·lectiva, la incidència acumulada o l'índex de penetració del virus.En funció d'aquests, l'índex EPG i, per tant, el risc de rebrot és baix quan el seu valor és inferior a 30, és moderat si se situa entre 30 i 70, moderat-alt si es troba entre 70 i 100 i, finalment, alt si supera el 100. És en base a aquest indicador que el Departament recomana el pas de fase a cadascuna de les regions sanitàries, tot i que es tracta d'una dada molt variable. Barcelona ciutat, per exemple, ha aconseguit reduir l'índex del 91 anunciat quan es va recomanar el pas a la fase 1 de tres regions fins al 9,6 amb indicadors del 15 de maig -segons els quals s'ha apostat per no deixar cap àrea en la fase 0-, quasi deu cops inferior.La regió amb un índex inferior és la de Terres de l'Ebre, amb 4,2, empatat amb l'Alt Pirineu-Aran, tot i que, en aquest cas, va pujar del 8 al 57,2 en les dades del 6 al 12 de maig, i ara ha tornat a caure a 4,2. També és molt baixa a la Catalunya Central, que l'ha reduït de 46 a 6, mentre que la del Camp de Tarragona, malgrat que baixa, ha variat poc les darreres setmanes, movent-se entre el 15 i el 21.Són igualment baixos els índexs a Lleida (10,2) i Girona (12,2), caient des d'una xifra igual o superior a 60 fa deu dies, per bé que remuntant lleument respecte la penúltima dada. A la regió metropolitana nord es troba en el 10,9 i, de fet, aquesta regió ja hauria pogut passar a la fase 1 aquesta setmana, d'acord amb les dades del dia 12, quan era la tercera àrea amb millors xifres (8,6). Aspectes com la mobilitat i proximitat a Barcelona, però, van aconsellar paciència. Finalment, la regió metropolitana sud és on el risc de rebrot és més elevat, amb un índex EPG de 20,7, tot i que aquest se situa per sota del 30 i, per tant, és baix.

