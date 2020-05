Bargalló: «Els centres no obren per fer classes tradicionals»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha desgranat els detalls del pla del Govern per a la reobertura de les escoles. En una roda de premsa aquest migdia des del Departament, ha explicat que els centres que estiguin en fase 2 podran obrir a partir de l'1 de juny, no abans, i en cap cas ho podran fer per oferir "classes tradicionals". "La voluntat del Departament és entendre l'escola com un centre de formació però també comunitari i d'atenció personalitzada a l'alumne", ha dit Bargalló.Les escoles rebran unes instruccions específiques en les pròximes hores per poder complir les indicacions del Departament, i cada centre "haurà de fer el seu pla" per al juny que haurà de ser validat. D'aquesta manera, el curs acabarà tal com estava previst el 19 de juny i no es reprendrà presencialment. No hi haurà més classe a les escoles i el curs acabarà telemàticament. "Seria un daltabaix pretendre canviar-ho ara", ha dit Bargalló. Pel que fa a les llars d'infants, Bargalló ha admès que hi ha "dificultats per a l'obertura". És per això que els infants de 0 a 1 any no podran tornar als centres. Els que tinguin entre 1 i 3 anys podran tornar, però les titularitats de les llars d'infants hauran de veure si poden oferir el servei en els termes establerts, és a dir, adequant els espais, amb més docents i amb les condicions de seguretat. Si reobren, només podrà haver-hi cinc infants per espai i no es permetrà la reobertura del servei de menjador. Si una escola bressol té més alumnes que els que pot acollir, haurà de prioritzar aquells els pares dels quals no puguin conciliar.Pel que fa les escoles d'infantil i primària, públiques i concertades, hauran d'obrir a partir de l'1 de juny si estan en fase 2. "No podran obrir per a tots els alumnes ni per fer activitats lectives", ha apuntat el conseller. Podran obrir per fer "l'acompanyament de canvi d'etapa" en aquells cursos terminals en grups de màxim 13 alumnes. També podran obrir per fer tutories personalitzades en aquells casos que es requereixi en alumnes que ho necessitin. "Es tracta de poder oferir un acompanyament emocional", ha dit. Els centres també poden decidir que un grup "concret i reduït" d'alumnes pugui assistir a l'escola per alguna activitat de caràcter formatiu que sigui necessari. Les escoles també podran fer servei d'acollida als matins (9h a 13h) en infants d'entre 3 i 6 anys. Si finalment el govern espanyol autoritza un permís retribuït per a les famílies, aquest servei d'acollida es deixarà d'oferir, però ara per ara no sembla que la Moncloa es plantegi aplicar-lo.En els instituts, Bargalló ha detallat que aquells alumnes que acaben etapa (4t d'ESO o 2n de Batxillerat), els centres podran oferir activitats per acompanyar aquest canvi en grups de màxim 15 alumnes. No seran activitats lectives i només s'haurà de fer quan sigui necessari. Es podran fer també tutories personalitzades per als alumnes vulnerables o que requereixin alguna atenció especial.Les escoles d'educació especial encara no està clar si podran obrir. El conseller Bargalló ha dit que es concretarà en les pròximes hores, arran de les dificultats lògiques d'aquests centres per garantir les mesures de seguretat. "Potser acabem fent propostes centres per centre, perquè potser s'ha de fer quasi alumne per alumne", ha dit Bargalló.D'aquesta manera, els centres educatius oberts al juny "no tancaran", perquè durant l'estiu acolliran durant aquests propers mesos activitats municipals d'entitats de lleure. "Els servei comunitari de les infraestructures d'educació cal posar-lo a disposició de la comunitat", ha explicat el conseller. Al setembre, començarà un "curs inèdit". En aquest sentit, Bargalló ha apuntat que la societat ve d'una emergència sanitària on s'han hagut de reinventar espais i s'encamina ara cap a una "emergència educativa" al setembre. De cara al nou curs, doncs, caldrà aplicar mesures sanitàries en relació a l'ocupació del espais -1 alumne per 4 metres quadrats- que faran que els espais que hi ha avui en dia siguin "insuficients".En alguns casos això es podrà fer als mateixos centres, però no en tots. És per això que Bargalló ha avisat que caldrà demanar a la comunitat "la cessió d'espais" per fer activitats. "Al setembre haurem de demanar a la comunitat la cessió d’espais perquè tots els infants puguin anar tots els dies a l'escola", ha dit Bargalló. "En l'emergència educativa hem de tenir la prioritat que tots els alumnes puguin anar cada dia al seu centre, però en algun cas aquest centre s'entendrà de manera més àmplia al que és ara", ha afegit. En aquest sentit, ha precisat que caldrà buscar espais "al voltant dels centres" que siguin "útils per a l'activitat docent". "Aquests espais poden ser privats o públics", ha apuntat.La voluntat del Departament és, per tant, "atendre presencialment tot l'alumnat". "Hem de donar una resposta global de presencialitat, d'utilització de tots els espais que siguin necessaris", ha dit. El Govern entén que les escoles hauran d'estar obertes sempre que sigui possible amb unes mesures de seguretat clares. Al setembre, el servei serà "absolut" amb l'objectiu que sigui presencial.Tot i així, el conseller ha admès que caldrà garantir la "connectivitat real" de tots els alumnes. "Hem d'estar preparats per si en algun moment del curs, per un brot específic, hem de fer una tancada d'algun centre o d'algun territori", ha avisat. Per tant, caldrà haver aconseguir connectar aquells alumnes que en aquest confinament han estat desconnectats.El conseller ha insistit que el professorat no podrà tenir una "doble jornada" en aquesta reobertura de les escoles. En la planificació que haurà de fer cada centre, s'hi ha d'incloure les tasques que haurà de fer presencialment i telemàticament l'equip docent. "No podem sobrecarregar els nostres professors", ha deixat clar Bargalló, que no ha concretat si es faran noves contractacions de cara al juny. "Les necessitats de noves contractacions les hem de centrar al setembre", ha apuntat.De cara al setembre, Bargalló tampoc ha detallat quants professors seran necessaris. "Hem de saber quants alumnes tindrà cada centre i quins espais tindrà cada centre per tirar endavant tots els treballs, tant de cerca de nous espais com de contractació de nous professorats", ha dit el conseller. El titular d'Educació ha reivindicat la feina del Departament i la informació en comptagotes que ha donat aquestes últimes setmanes. "Hem de donar certeses, no incerteses", ha dit.A preguntes dels periodistes, Bargalló ha dit que entre pública i concertada hi ha 130.000 professors i doblar-los seria tenir-ne 260.000. "La sanitat no ha doblat el seu personal durant l'emergència sanitària", ha apuntat el conseller. Abans de decidir caldrà saber quina matriculació té cada centre i de quins espais disposa. "No sempre caldrà doblar els espais", ha afegit. Caldrà veure cada cas de manera concreta, però "caldrà fer el que sigui necessari" per la situació d'emergència educativa.En el pla detallat per Educació als centres s'especifica que, per assistir a escoles i instituts, tant els alumnes com el personal docent i no docent no han de presentar simptomatologia compatible amb la Covid-19, així com no haver tingut un "contacte estret amb un positiu confirmat" i tenir el calendari de vacunes al dia. En el cas que l'alumne sigui un pacient crònic, la família, els tutors i els metges hauran de valorar la idoneïtat de reprendre l'activitat a l'aula.En el cas del personal docent i no docent, no podran accedir a escoles i instituts els col·lectius vulnerables. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i patir malalties cròniques, des d'hipertensió fins a problemes pulmonars. Les professores embarassades tampoc podran fer classe presencial fins després de superar la gestació.Entre les mesures de protecció a l'aula, Educació planteja que els professors portin mascareta. Pel que fa als alumnes, se'n planteja l'ús en funció de l'edat: en els infants de les escoles bressol no caldrà; en els alumnes de 3 a 6 anys no serà necessària -per bé que es recomana a partir de 5 anys si hi ha dificultat per complir les mesures de distanciament social-; de 6 a 12 anys tampoc s'indica com a imprescindible, tot i que es valoraran canvis en funció del compliment de les mesures de distanciament; i en els alumnes majors de 12 anys -d'educació secundària i batxillerat- s'estableix el mateix criteri que a l'educació primària.Les escoles estaran obligades a fer neteja i desinfecció dels centres cada dia després de l'activitat acadèmica. En el pla es detalla que, dins de l'aula, el material utilitzat pels alumnes no pot ser intercanviat si no se'n fa una desinfecció després del seu ús.

