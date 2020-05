Més de 1.200 persones dormen al carrer a Barcelona sense poder-se confinar

Un total de 1.239 persones dormen al carrer a Barcelona sense poder-se confinar, segons el recompte que la Fundació Arrels va fer el 14 de maig i ha fet públic aquest dimecres.L'entitat assegura que moltes d'aquestes persones abans no vivien al carrer sinó en habitacions de relloguer o pensions que durant l'estat d'alarma han tancat. "Són persones víctimes de desnonaments invisibles", asseguren des de la Fundació."Un dels reptes, ara, és evitar que les persones que ocupen aquestes places d'emergència hagin de viure al carrer quan els recursos tanquin i es desconfinin. Si això passa, la frustració de les persones augmentarà i serà molt més difícil actuar", afirma Ferran Busquets, director d'Arrels.Pel que fa a l'afectació per districtes, Ciutat Vella, Sants-Montjuic, l'Eixample i Sant Martí acullen el 79% de les persones localitzades.Des d'Arrels reclamen a les administracions que facilitin habitatges més enllà de les mesures d'urgència temporals. "Proposem a l'Ajuntament de Barcelona adaptar els recursos a les persones i habilitar espais petits per tots els barris, que permetin deixar de dormir al carrer de manera ràpida", diuen. "Instem a la Generalitat i al govern de l'estat espanyol a aprovar i implementar les estratègies per a l'abordatge del sensellarisme que continuen aturades", afegeixen.Des que va començar l'epidèmia, Arrels, l'equip de carrer d'Arrels ha visitat més de 250 persones, i la Fundació ha ofert serveis bàsics a 350, a més de garantir l'allotjament estable a més de 200. També ha activat dos projectes per fer front a l'emergència: un nou equip de carrer de caràcter assistencial que està arribant a 140 persones que dormen a l'Eixample, Sants i Ciutat Vella; i un servei d'orientació telefònica que ja ha atès 140 trucades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor