VÍDEO Sánchez es disculpa pels «errors propis» en la gestió del coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut demanar aquest dimecres "disculpes" a la ciutadania pels "errors propis" i la "penúria de recursos" durant la crisi sanitària. Al mateix temps, ha volgut exhibir comprensió cap a les equivocacions que hagin pogut cometre els líders autonòmics. Sánchez els ha justificat, tal com ha fet amb ell mateix, per la "complexitat i el dramatisme" de les decisions que havien d'assumir i per la "urgència" de les mesures que havien de prendre, així com també les dificultats per trobar a temps els recursos materials "imprescindibles".Sánchez ha anunciat que l'estat d'alarma que pretén prorrogar serà "diferent" i permetrà que les comunitats autònomes "vagin recuperant la seva capacitat de decisió". Tot i això, a hores d'ara, no té els suports assegurats perquè prosperi. ERC es manté en el no, a aquest vot en contra s'ha sumat Compromís i és una incògnita encara què faran el PNB i Bildu. El pacte de la Moncloa amb Ciutadans, insuficient numèricament, ha aprofundit l'esquerda entre la majoria que va garantir la investidura.Conscient que la descentralització de la desescalada és una de les principals demandes dels aliats de la investidura, Sánchez ha insistit que el comandament únic, ara recaurà sobre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i no ja sobre els ministres de Defensa, Interior i Transports. Serà Illa, ha insistit, qui "marcarà els ritmes i modalitats" de la desescalada, un comandament "centralitzat" que, ha defensat, "no exclou la cogovernança" de les comunitats autònomes.De fet, una de les principals paradoxes del seu discurs és que aquestes "mai han perdut" la coresponsabilitat en la gestió de les seves competències i, acte seguit, hagi anunciat que a partir d'aquesta pròrroga aniran "recuperant" la capacitat de decisió. Aquest govern, ha insistit, "creu en l'estat autonòmic" i ha posat com a exemple les deu trobades que ha mantingut amb els presidents territorials durant la gestió de la crisi.En tot cas, la debilitat de Sánchez es va evidenciar ahir quan es va veure abocat a canviar la pròrroga d'un mes per una de 15 dies. La seva proposta inicial no aplegava suports ni a dreta ni a esquerra. I conscient de com de difícil serà mantenir aquest mecanisme excepcional, ja ha anunciat reformes legals per poder tenir mecanismes alternatius per poder gestionar la desescalada. En concret, ha citat la llei de salut de 1983, la de salut pública del 2011 i la de seguretat nacional del 2015.Tot i això, ha argumentat que "no hi ha sortida en el desordre i la divisió", motiu pel qual ha tornat a situar com a cabdal la figura de l'estat d'alarma. Per enèsim cop, ha subratllat que aquest no té un transfons econòmic, sinó l'objectiu de "salvar vides". Sánchez no ha fet cap picada d'ullet als republicans. Ni pel que fa a les mesures socials i econòmiques exhibides ni per la reactivació de la taula de diàleg, que Ciutadans dona ja per desactivada després de la seva entesa amb el PSOE.Pablo Echenique, portaveu d'Unides Podem al Congrés, ha destinat tots els minuts de la seva intervenció a carregar contra Pablo Casado, líder del PP, i contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sosté que el vot contrari a la pròrroga de l'estat d'alarma equival a votar a favor del "contagi massiu" i el "rebrot segur al crit de llibertat". Echenique, sobre Ayuso, ha dit que fa "olor de corrupció" ara que s'ha fet públic que s'allotja per 80 euros al dia en un apartament de luxe. "Avui tindríem més morts si vostè, senyor Casado, estigués en el nostre lloc", ha etzibat Echenique.No hi ha fumata blanca entre socialistes i republicans. La negociació per prorrogar 15 dies més l'estat d'alarma està encallada, especialment després de l'acord de Pedro Sánchez amb Ciutadans, que ja ha obligat el president a renunciar a que fos d'un mes. La votació d'aquest dimecres amenaça de consolidar la trencadissa de la majoria de la investidura. Si a les tres de la tarda la possible entesa amb els de Gabriel Rufián començava a encarrilar-se, la irrupció d'Inés Arrimadas l'ha estroncat i, ara per ara, ERC avisa que veu lluny l'abstenció. No donen res per tancat i estan a l'expectativa de si hi ha un darrer moviment via esmenes, però lamenten "la tria de soci" que consideren que ja ha fet el govern de coalició de PSOE i Podem."No accepten les nostres propostes", avisaven ahir des de la cúpula republicana. En un comunicat, lamenten que "pràcticament no hi ha hagut cap gest per intentar arribar a un acord" però, al mateix temps, assenyalen que estan a l'espera. De fet, és possible que el debat arrenqui aquest dimecres amb la incògnita de si Sánchez farà o no un moviment de darrera hora durant el seu discurs per intentar que ERC canviï el vot en contra. El que sí que ha quedat clar és que difícilment el govern de Pedro Sánchez podrà comptar amb el suport de Cs i ERC alhora. El partit taronja entén que el seu vot suposa dinamitar la taula de diàleg amb Catalunya i els republicans exigeixen que es refermi aquest compromís que va ser clau per a la investidura.La negociació per a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma bé podria definir-se com una partida de Risk: el PSOE amb la missió de salvar la votació, a poder ser, amb aliats a dreta i esquerra per exhibir centralitat, ERC maldant per mantenir el seu paper clau d'aconseguidor per a Catalunya, Ciutadans fent maniobres per arrabassar als republicans aquest rol determinant i Podem buscant segellar la pau en la majoria que va permetre la investidura. El quadre el completa Junts per Catalunya (JxCat), que ja ha retirat tropes i tornarà a votar en contra de la mesura , com les últimes dues vegades, un PNB que encara no s'ha pronunciat i Bildu, que amenaça de passar-se al no després del nou acord del PSOE amb Cs.Quasi incompatible és que la majoria que faci prosperar l'estat d'alarma demà compti amb els vots tant d'ERC com de la dreta que representa Ciutadans. Sánchez ja no pot comptar amb el PP i encara menys amb Vox, així que la gran renúncia que ha hagut de fer per salvar la pròrroga aquesta vegada ha estat no poder-la allargar un mes tal com havia anunciat el propi president. No serà fins al 27 de juny, sinó fins al 7. Aquesta és l'única condició en la qual coincidien els d'Inés Arrimadas i els de Gabriel Rufián. Per la resta, el govern espanyol es veu abocat a escollir entre la majoria que li va facilitar la investidura i repetir l'aliança amb el partit taronja, que ha teixit una estratègia per posar Sánchez contra les cordes.Els republicans entenen que el seu vot en contra de la quarta pròrroga va ser un cop de puny sobre la taula que ha estat eficaç per obligar el PSOE a negociar la fi del comandament únic. Descentralitzar la gestió de la desescalada, mesures per a la conciliació familiar i autorització perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit són les tres condicions que han exigit durant tota la negociació, que ha inclòs tres trobades entre els equips negociadors de la investidura i múltiples contactes de Pere Aragonès tant amb la vicepresidenta Carmen Calvo com amb el propi Sánchez. A principi de la tarda, des de Calàbria asseguraven que estaven d'acord amb què la pròrroga fos de 15 dies i no d'un mes i que hi havia aproximacions sobre les mesures proposades. Fins que la Moncloa ha anunciat una entesa amb Ciutadans.I és que en paral·lel a la negociació amb ERC, el PSOE ha buscat una sortida d'emergència lligant en curt a Ciutadans acordant un paquet de mesures econòmiques, com ara agilitzar el pagament dels ERTO, i habilitar el mes de juliol al Congrés. Però el partit taronja, disposat a catapultar els seus deu diputats com a determinants en l'aritmètica de Sánchez, han anat més enllà en la seva jugada. De partida han sortit a celebrar un acord donant per fet que el PSOE ja havia descartat l'entesa amb l'independentisme. I pregonen que aquest pacte inclou que no es reactivarà la taula de diàleg sobre el conflicte amb Catalunya, que han batejat com la "taula de la vergonya". L'estratègia és clara i l'ha verbalitzat el portaveu Edmundo Bal: "O nosaltres o el xantatge nacionalista d'ERC".Així doncs, Cs ha aprofitat la plataforma que li va donar el fet de salvar la quarta pròrroga i el rèdit que segons el CIS li atorga el nou gir per plantejar un pols a Sánchez. Veient aquesta dinàmica, ERC no només ha insistit que no pensava entrar en una "cursa" o "regateig" i ha deixat en la teulada del PSOE la tria, sinó que ha reclamat una data per a la taula de negociació. Així doncs, després d'haver-se abocat a corregir la pròrroga d'un mes per una de 15 dies, Sánchez es troba en la tessitura de triar. O deixar tocat el compromís de diàleg amb Catalunya, incendiar la relació amb ERC i enverinar la coalició amb Podem o bé seguir explorant un camí al marge dels independentistes encara que això incomodi els seus socis i aprofundeixi l'esquerda de la majoria de la investidura.Malgrat el que pregona Ciutadans, el govern espanyol manté que no ha renunciat a la taula de negociació amb Catalunya. Sánchez es va comprometre públicament des del Congrés a reactivar-la quan l'emergència amaini. A més, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recordat les paraules del propi president espanyol sobre aquesta qüestió. De fet, també Podem, que ha intentat exercir de mediador entre el PSOE i ERC perquè es segelli un acord , ha assegurat que la taula es reactivarà."Complirem amb el compromís de diàleg i la taula es reprendrà", ha assegurat el president parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens. Tant ell com Pablo Iglesias han defensat que el seu programa de govern és "incompatible" amb Cs i desvinculen la votació de l'estat d'alarma de cap aliança sòlida. "Soc d'esquerres i per afrontar una crisi em sento més a gust amb una formació com ERC", ha dit també el líder de Podem

