Aglomeracions per prendre el sol a les platges de Barcelona

⚠️ #ÚLTIMAHORA Primeres imatges de les platges de Barcelona després que l'ajuntament les hagi reobert. Hi ha molta confusió sobre les activitats que s'hi poden fer. #ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/FTHj2qafFf — Els matins TV3 (@elsmatins) May 20, 2020

Al mateix temps, aquest matí també s'ha precintat la zona esportiva de la Barceloneta que es va fer viral per la gran quantitat d'esportistes que hi havia.

La reobertura de les platges de Barcelona ha arrencat d'una forma especialment caòtica. Durant el primer matí d'activitat, s'han produït importants acumulacions de gent a la sorra, i el desconeixement de les normes era evident.En unes imatges captades per les càmeres d' Els Matins de TV3, es pot veure com es usuaris de la platja prenien el sol estirats a la tovallola, fet que l'Ajuntament de Barcelona va acabar prohibint ahir després d'algunes instruccions contradictòries.El que sí que es permet a partir d'aquest dimecres és accedir a les platges per a usos recreatius i no només per a practicar esport, com passava fins ara. La mesura permet que veïns que visquin a una distància inferior a un quilòmetre de les platges de la ciutat hi puguin anar a passejar als horaris establerts.

