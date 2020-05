ERC manté el «no» i acusa Sánchez de lesionar la majoria de la investidura

La majoria que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez va de camí del pedregar. Aquesta és l'advertència que ha llançat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, avui que el govern espanyol torna a segellar una aliança amb Ciutadans per prorrogar l'estat d'alarma i perd encara més suports entre els aliats d'esquerres. Els republicans han anunciat que mantenen el vot en contra i han emplaçat Podem a reaccionar davant del que consideren un canvi de rumb del PSOE."Hem fracassat. Tots. Els que ho saben i els que encara no ho saben. Els uns per no saber negociar i els altres per no saber-ho explicar", ha diagnosticat Rufián. I ha advertit de com això suposa "apenar" i "enrabiar" les persones que van confiar en la majoria plurinacional que van facilitar la investidura. "Estem literalment emportant-nos per davant, potser de forma irremeiable, l'esperit de la investidura", ha alertat el dirigent republicà, que ha recordat que està caient en l'oblit que aquesta entesa és "el dic de contenció del feixisme".Rufián ha insistit que s'està donant "butlletes a l'extrema dreta i a la dreta extrema" i ha advertit que, per molt que Ciutadans es vesteixi de "dreta moderada una estona", Inés Arrimadas no és "ni Merkel ni Cospedal" i governa amb el suport de Vox en comunitats com Andalusia o Madrid. El portaveu republicà ha instat Podem a reaccionar i els ha recordat que si el govern espanyol aprova reials decrets amb mesures socials amb ERC i la pròrroga de l'estat d'alarma amb Ciutadans és perquè aquesta és "innecessàriament reaccionària i recentralitzadora".En aquest sentit, ha burxat en la paradoxa discursiva de Sánchez, que ha defensat que les autonomies mantenen les competències i, al mateix temps, ha anunciat que aniran "recuperant capacitat de decisió". També ha recordat que el president va dir que "tot cauria" sense l'estat d'alarma i que, en canvi, ara promou la reforma de la llei de Salut o desvincula els ERTO de l'estat d'alarma.Segons Rufián, ha quedat "constatat que el govern no vol negociar res amb ERC". Ni tan sols mesures de conciliació per a les famílies o més marge de despesa per als ajuntaments. I ha aprofundit en l'advertència a Pablo Iglesias: "El PSOE avui sacrifica ERC a canvi dels vots de Ciutadans. Si callen, demà pot ser l'ingrés mínim vital, la reducció de l'IVA sociosanitari o la moratòria d'hipoteques". Qüestions futures com els pressupostos generals de l'Estat o la taula de negociació amb Catalunya, poden anar, ha advertit, al fracàs.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'estat d'alarma que pretén prorrogar aquest dimecres serà "diferent" i permetrà que les comunitats autònomes "vagin recuperant la seva capacitat de decisió". Tot i això, a hores d'ara, no té els suports assegurats perquè prosperi. ERC es manté en el no, a aquest vot en contra s'ha sumat Compromís i és una incògnita encara què faran el PNB i Bildu. El pacte de la Moncloa amb Ciutadans, insuficient numèricament, ha aprofundit l'esquerda entre la majoria que va garantir la investidura al mateix temps que el PP continua centrat en capitalitzar l'oposició dura de dretes contra el govern de coalició.Conscient que la descentralització de la desescalada és una de les principals demandes dels aliats de la investidura, Sánchez ha insistit que el comandament únic, ara recaurà sobre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i no ja sobre els ministres de Defensa, Interior i Transports. Serà Illa, ha insistit, qui "marcarà els ritmes i modalitats" de la desescalada, un comandament "centralitzat" que, ha defensat, "no exclou la cogovernança" de les comunitats autònomes.De fet, una de les principals paradoxes del seu discurs és que aquestes "mai han perdut" la coresponsabilitat en la gestió de les seves competències i, acte seguit, hagi anunciat que a partir d'aquesta pròrroga aniran "recuperant" la capacitat de decisió. Aquest govern, ha insistit, "creu en l'estat autonòmic" i ha posat com a exemple les deu trobades que ha mantingut amb els presidents territorials durant la gestió de la crisi.En tot cas, la debilitat de Sánchez es va evidenciar ahir quan es va veure abocat a canviar la pròrroga d'un mes per una de 15 dies. La seva proposta inicial no aplegava suports ni a dreta ni a esquerra. I conscient de com de difícil serà mantenir aquest mecanisme excepcional, ja ha anunciat reformes legals per poder tenir mecanismes alternatius per poder gestionar la desescalada. En concret, ha citat la llei de salut de 1983, la de salut pública del 2011 i la de seguretat nacional del 2015.Tot i això, ha argumentat que "no hi ha sortida en el desordre i la divisió", motiu pel qual ha tornat a situar com a cabdal la figura de l'estat d'alarma. Per enèsim cop, ha subratllat que aquest no té un transfons econòmic, sinó l'objectiu de "salvar vides". Sánchez no ha fet cap picada d'ullet als republicans. Ni pel que fa a les mesures socials i econòmiques exhibides ni per la reactivació de la taula de diàleg, que Ciutadans dona ja per desactivada després de la seva entesa amb el PSOE.

