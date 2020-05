Quan podré sortir de la meva regió sanitària?

Gran part de Catalunya continua progressant en la desescalada. Després d'autoritzar-se les reunions amb un límit de 10 persones en la primera fase , molts es pregunten quan podran visitar els seus éssers estimats que es troben una mica més lluny. De moment, però, no es podrà sortir de cap regió sanitària fins la fase 3.Actualment, com durant tota la crisi del coronavirus, es poden fer desplaçaments entre regions, però només per motius laborals o per una altra causa justificada, i així serà fins al final, quan arribi la "nova normalitat".Així doncs, aquest veto es mantindrà fins almenys el juny (gairebé juliol en algunes zones que van més lentes), quan, segons el calendari esbossat pel govern espanyol, s'encari el darrer tram del desconfinament.Com que cap punt de l'Estat ha arribat a la darrera fase de la desescalada, encara no s'ha donat una informació oficial sobre què es podrà fer en aquest punt. Així, caldrà esperar per saber si, per exemple, algú podria sortir d'una regió en fase 3 a una altra en fase 2 per visitar els seus fam

