Els pares que no puguin teletreballar podran dur els fills a l'escola al matí

Els pares i mares que no puguin teletreballar podran dur els seus fills a l'escola al matí. El Departament d'Educació autoritzarà que els centres a partir de fase 2 puguin oferir un servei d'acollida per als infants de 3 a 6 anys entre les nou del matí i la una del migdia. D'aquesta manera es vol facilitar la conciliació laboral de les famílies en un moment que l'economia ja comença a reactivar-se però els nens encara s'han de quedar a casa.Segons el pla del Govern, al qual ha tingut accés, aquesta acollida s'haurà de fer en un espai específic del centre i en grups de màxim 13 alumnes mantenint la distància de seguretat i extremant les mesures higièniques per prevenir la propagació del coronavirus. No podran accedir a aquest servei alumnes amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 ni que hagin estat en contacte amb un positiu.El Govern ja ha enviat a les direccions dels centres el pla per reobrir les escoles i instituts. El document del Departament d'Educació -es pot consultar al final d'aquesta notícia- desgrana les indicacions per permetre la reobertura dels centres quan s'arribi a la fase 2. Amb caràcter general, no es podrà fer activitat lectiva i el tracte als alumnes haurà de ser personalitzat, com va avançar ahir aquest diari . Això, però, té excepcions en els cursos terminals de cicle (6è de Primària, 4rt d'ESO o 2n de Batxillerat) i en casos justificats que permetin fer una tutoria amb grups reduïts d'alumnes.En tots els casos, els grups no podran superar els 13 alumnes a primària i els 15 a secundària, i el retorn a les aules serà voluntari i extremant les mesures de seguretat. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, en donarà més detalls en una roda de premsa aquest migdia.En virtut del principi d'autonomia, cada centre haurà de decidir com apliquen les instruccions d'Educació. En tot moment caldrà garantir que es respecten les mesures de seguretat en relació als espais, les distàncies de seguretat i les mesures higièniques. "El retorn als centres es fa com a servei públic: el Servei Educatiu de Catalunya. Això vol dir que es pren la decisió pensant en els alumnes i en les necessitats comunitàries", exposa la missiva de la conselleria. Hauran d'obrir els centres de tots els nivells educatius, des de l'educació obligatòria com els postobligatoris i de règim especials, incloses les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).Les escoles en fase 2 podran fer atenció personalitzada a l'alumne en casos excepcionals i de manera no continuada, amb l'objectiu d'atendre un "acompanyament educatiu i emocional". En el cas dels alumnes de 6è de primària, podran tornar a fer classe de manera voluntària amb grups de 13 infants com a màxim i garantint també una opció telemàtica.En el cas dels instituts, formació professional, règim especial, formació d'adults i escoles d'idiomes, podran obrir a la fase 2 per fer acció educativa presencial de caràcter voluntari amb grups de 15 alumnes com a màxim en aquells casos d'alumnes que acaben etapa (4rt d'ESO o 2n de Batxillerat, per exemple). Caldrà garantir un retorn gradual de l'alumnat, amb horaris esglaonats i assegurant les mesures d'higiene i distanciament físic de dos metres. Com que serà voluntari tornar a l'aula, cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica.Als centres també s'hi podrà fer atenció personalitzada del tutor amb l'alumne de qualsevol curs, però de manera excepcional i no continuada, i es contempla la possibilitat de fer tutories en grups de màxim 15 alumnes. Amb aquesta atenció personalitzada es vol reforçar l'acompanyament educatiu i emocional dels alumnes, especialment els d'aquells sectors de la població "més fràgils".L'àmbit de les llars d'infants és un dels més complexos i el sector ja ha fet diverses advertències . Educació permetrà a partir de la fase 2 que aquelles llars que ho vulguin puguin obrir "adequant els espais" per garantir les mesures de seguretat i amb grups de màxim cinc nens de més 1 d'any. Els nens d'entre 0 i 1 anys no podran tornar a l'aula perquè el seu sistema immunitari encara està informació, segons apunta Educació.En les escoles d'educació especial, la conselleria treballa per elaborar un pla específic tant per als centres com per l'alumnat per tal de poder fer accions concretes en aquest final de curs i poder operar de manera "completa i adequada" el curs vinent. Ara per ara, Educació no especifica si podran obrir abans d'acabar l'exercici, però admet que els reptes que plantegen aquests centres en situació de pandèmia "presenten moltes dificultats per obrir a la fase 2".En el pla detallat per Educació als centres s'especifica que, per assistir a escoles i instituts, tant els alumnes com el personal docent i no docent no han de presentar simptomatologia compatible amb la Covid-19, així com no haver tingut un "contacte estret amb un positiu confirmat" i tenir el calendari de vacunes al dia. En el cas que l'alumne sigui un pacient crònic, la família, els tutors i els metges hauran de valorar la idoneïtat de reprendre l'activitat a l'aula.En el cas del personal docent i no docent, no podran accedir a escoles i instituts els col·lectius vulnerables. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i patir malalties cròniques, des d'hipertensió fins a problemes pulmonars. Les professores embarassades tampoc podran fer classe presencial fins després de superar la gestació.Entre les mesures de protecció a l'aula, Educació planteja que els professors portin mascareta. Pel que fa als alumnes, se'n planteja l'ús en funció de l'edat: en els infants de les escoles bressol no caldrà; en els alumnes de 3 a 6 anys no serà necessària -per bé que es recomana a partir de 5 anys si hi ha dificultat per complir les mesures de distanciament social-; de 6 a 12 anys tampoc s'indica com a imprescindible, tot i que es valoraran canvis en funció del compliment de les mesures de distanciament; i en els alumnes majors de 12 anys -d'educació secundària i batxillerat- s'estableix el mateix criteri que a l'educació primària.Les escoles estaran obligades a fer neteja i desinfecció dels centres cada dia després de l'activitat acadèmica. En el pla es detalla que, dins de l'aula, el material utilitzat pels alumnes no pot ser intercanviat si no se'n fa una desinfecció després del seu ús.

