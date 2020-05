Aquesta és la fórmula que fa servir el govern espanyol per respondre les preguntes sobre les polèmiques amb Torra

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots llegir notícies com aquesta

El govern espanyol està obligat a respondre les preguntes de l'oposició per escrit i sempre que la mesa del Congrés les admeti. Encara que els facin nosa.Si no ho fa o triga molt, el Defensor del Poble i altres institucions ho poden denunciar. Al que no està obligat el govern, pel que sembla, és a entrar en el fons.Quan li pregunten per polèmiques amb les formacions independentistes i amb el president Quim Torra, la Moncloa sempre usa la mateixa fórmula: "El govern d'Espanya està concentrat en guanyar la batalla contra el coronavirus i en proporcionar una resposta de país adequada per quan se superi la crisi sanitària. En aquesta batalla, la unitat és molt important, pel que confrontarem ni polemitzarem amb cap responsable polític, encara que la seva actitud o declaracions no siguin d'ajuda en aquests moments".És el que va contestar, per exemple, aquesta setmana a un diputat de Vox que s'interessava per l'opinió que els mereixien la petició de Torra a la UE perquè es confinés Catalunya

