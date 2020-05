La defensa dels Pujol aporta a l'Audiència Nacional un certificat d'Hisenda que nega cap compte fora d'Andorra

Segons el document avançat per TV-3 i al qual ha tingut accés l'ACN, el departament d'Inspecció Financera i Tributària de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), pertanyent a l'Agència Tributària i que treballa normalment per a la Fiscalia Anticorrupció, va remetre a l'Audiència el passat mes de març comunicacions sobre els moviments bancaris a l'estranger de Josep i Mireia Pujol Ferrusola. La defensa va demanar totes les comunicacions rebudes per Espanya sobre comptes a l'estranger de tota la família. Com que l'ONIF no diu res dels altres membres, els advocats conclouen que no hi ha moviments bancaris de la resta de germans ni dels seus pares.La defensa al·lega que amb aquest informe queda del tot aclarit que els Pujol no tenen comptes en cap dels 75 territoris que comparteixen informació bancària de manera automàtica segons el protocol CRS impulsat per l'OCDE. Entre aquests territoris, a part de la Unió Europea, Austràlia, Canadà, Xina, Corea del Sud, Xile, Argentina, Colòmbia, Índia, Indonèsia, Israel, Japó, Malàisia, Mèxic, Nova Zelanda, Rússia o Sud-Àfrica, i territoris molt favorables fiscalment com Andorra mateix, Aruba, Barbados, Bermuda, Costa Rica, Gibraltar, Jersey, Guernsey, illes Caiman, illes Verges, Kuwait, Liechtenstein, Maurici, Mònaco, San Marino, Seychelles o Suïssa, entre altres.Així, dels comptes andorrans, Josep Pujol Ferrusola en tenia dos a la BPA amb uns 2 milions d'euros en total el 2017. Per la seva banda, l'esposa de l'expresident, Marta Ferrusola, i quatre dels seus fills, Mireia, Marta, Pere i Oleguer, tenien 4,5 milions en comptes a la BPA. Quan va sorgir l'escàndol, la mare, les filles i Pere Pujol van tancar els comptes i els van regularitzar portant els diners al Banc de Madrid, pagant la corresponent multa. Oleguer Pujol va regularitzar el compte a Andorra mateix, segons la defensa.L'únic fill dedicat a la política, Oriol Pujol, va fer que els diners de la seva part de la deixa els gestionés el germà gran, Jordi Pujol Ferrusola. Aquest, durant el seu divorci, va posar un compte amb 1,8 milions d'euros a nom del seu pare per evitar que l'exdona se'n quedés una part. Per últim, el fill gran segueix tenint 2,4 milions en un compte a Andorra pendent de regularitzar, però la defensa assegura que quan s'hagin liquidat uns préstecs pendents quedarà en saldo negatiu i ja no caldrà regularitzar-lo.