VÍDEO Qui és l'home que es mou com un cocodril en el vídeo viral a la Barceloneta?

Com una coreografia digna de la pel·lícula La La Land, desenes de persones es congregaven a la platja de La Barcelona aquest inici de setmana en el marc de les hores per a fer exercici en plena Fase 0. El periodista Raül Gallego va enregistrar aquestes imatges al barri del litoral barceloní, provocant que el vídeo es fes extremadament viral en qüestió de poques hores a la xarxa.Milers d'usuaris van comentar les imatges a través de la xarxa, entre l'alarmisme de veure tantes persones sense la distància i la diversió de diverses escenes, personatges i moments pintorescs que es poden veure en els vídeos. Un d'ells és un home que camina a quatre grapes, anomenat per molts com a l'home "cocodril" o l'home "cranc", fent un exercici.

