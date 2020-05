JxCat votarà en contra de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma

Junts per Catalunya (JxCat) votarà per tercera vegada en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats. Així ho ha acordat la formació després de dies de debat que han inclòs, aquesta vegada, negociacions amb l'Estat. Han existit converses entre Laura Borràs, cap de files de JxCat a Madrid, i la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, que van parlar diumenge durant mitja hora.La condició primordial de la formació independentista era que el president de la Generalitat, Quim Torra, fos nomenat autoritat competent per gestionar el desconfinament . JxCat ha observat amb incertesa i rebuig com Pedro Sánchez ha tornat a pactar amb Ciutadans la llargada de la pròrroga - serà de quinze dies i no d'un mes, tal com pretenia el govern espanyol - i ha qüestionat el tarannà progressista de l'executiu espanyol, que ja va acordar amb els d'Inés Arrimadas l'anterior mesura.Torra ja va advertir que el Govern -tot sencer, la qual cosa va generar incomoditat a ERC tot i el matís posterior de Presidència- estava en contra de la renovació de les restriccions si no es recuperaven totes les competències, i aquest és el missatge que ha enviat avui la consellera Meritxell Budó. "Volem el retorn del 100% de les atribucions", ha assenyalat en la roda de premsa telemàtica posterior al consell executiu.La diferència entre aquest vot contrari i el de les últimes dues pròrrogues és que en aquesta ocasió havia hagut negociació entre JxCat i el PSOE, a qui la formació independentista va traslladar un document de cinc demandes entre les quals també hi havia mesures socials i econòmiques . El canal exploratori de la negociació havia estat avalat per Carles Puigdemont des de Waterloo.

