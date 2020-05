Continua el degoteig de baixes a Ciutadans: ara se'n va Marcos de Quinto

La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias).

Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano !! https://t.co/8BCwFwRHBT — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 15, 2019

Continua la crisi interna a Ciutadans, amb un degoteig d ebaixes que no sembla aturar-se. Aquesta tarda ha anunciat que abandona el partit el diputat Marcos de Quinto, que ocupava un dels deu escons de la formació al Congrés. De Quinto discrepava del suport donat per la direcció d'Inés Arrimadas a l'ampliació de l'estat d'alarma . Recentment, van abandonar el partit altres dirigents com Juan Carlos Girauta i Carina Mejías, molestos també pel gir suposadament moderat de l'organització.Ja fa dies que Marcos de Quinto se sentia incòmode. Va ser un dels grans fitxatges d'Albert Rivera. Exvicepresdient de The Coca-Cola Company, amb una trajectòria de triomfador en el sector del màrqueting i l'alta direcciótambé va estar al consell d'administració de TelePizza- , De Quinto va arribar a la política amb grans aspiracions, fins al punt que el seu nom va circular com a ministrable en cas que Ciutadans hagués entrat al govern.L'exdirectiu de Coca-Cola conclou així una etapa política que ha estat efímera i plena de polèmiques. El seu estil prepotent li ha causat molts maldecaps, amb un compte de twitter ple d'atacs personals i mal gust. Però cap com el comentari menyspreatiu que va fer en relació als refugiats que intentaven arribar a Europa, als quals va anomenar "bien comidos pasajeros".Avui ha donat per acabada la seva etapa com a militant de Ciutadans. El canvi d'escenari des de les anteriors eleccions espanyoles ha hagut de ser espectacular per ell. Va anar de número dos per Madrid darrera de Rivera, el que el col·locava en una línia de primer nivell en la formació. De cop i volta, s'ha trobat que passava de ministrable en un hipotètic govern de dretes a diputat d'un grup minoritari que pot acabar sent la crossa del PSOE.

