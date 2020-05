Denuncia una agressió per part dels Mossos quan sortia de treballar d'un hotel medicalitzat

Una treballadora de l'hotel medicalitzat Catalonia Plaza, un dels establiments reconvertits en hospital per atendre pacients de coronavirus a la capital catalana, ha denunciat una agressió de dos agents dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc el passat 11 d'abril, amb mesures estrictes de confinament.Tornava de treballar. Ja arribava a casa, a Badalona, i va coincidir amb un familiar. Va ser llavors quan un binomi de la policia catalana els va aturar per identificar-los. Segons el relat de la denunciant, en el moment en què els hi anava a ensenyar el certificat com a treballadora de l'hotel-hospital, un dels agents va dir-li: "Tu ets doctora? O més aviat treballes de puta?".Segons consta en la denúncia, ella va replicar amb un insult i, poc després, assegura que la van immobilitzar contra el terra i la van emmanillar. Aquests fets es poden veure en un vídeo al qual ha tingut accés el Diari Ara , que ha estat incorporat a la denúncia.La versió dels Mossos és, tal com recull l'Ara , del tot diferent. El cos policial qualifica la intervenció de "correcta", diu que la denunciant no estava només amb una persona, sinó amb dues, i que van acabar-la detenint per "mossegar els dits" a un dels agents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor