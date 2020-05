L'Estat s'oblida de Catalunya en el repartiment de l'IRPF extra per a finalitats socials

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ha denunciat que Catalunya queda fora del repartiment per part de l'Estat de la recaptació extra de l'IRPF per a finalitats socials. Una situació que, asseguren, perjudica projectes de lluita contra la pobresa i les desigualtats.L'entitat informa que el govern espanyol ha aconseguit 283,4 milions d'euros a través de la casella de la X solidària de la declaració de la renda, un 7% més que el 2019. El percentatge d'increment equival a 14 milions extres de recaptació, dels quals Catalunya no rebrà ni un euro, igual que la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó i Galícia.L’únic augment que hi haurà és de gairebé 284.000 € que corresponen a l’increment de l’IPC (0,9%) i que s’aplica a totes les comunitats autònomes per igual. En total, doncs, les entitats socials catalanes rebran 31 milions d'euros, la mateixa quantitat de l'any passat."La Taula havia demanat reiteradament un canvi del model de repartiment perquè era injust amb Catalunya", diu la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social a través d'un comunicat. "Aquest any s’ha modificat, però denuncia que continua perjudicant les entitats socials catalanes", afegeixen.Des de la Taula reclamen que totes les comunitats autònomes entrin en el repartiment dels increments de la recaptació, que els indicadors per a aquesta distribució siguin territorialitzats, que es reforci el pes dels indicadors referents a la realitat social i es rebaixi el dels criteris geogràfics i que s’inclogui com a nou indicador el percentatge de persones que marquen la casella solidària i més transparència.Pel que fa a les comunitats que sí que es beneficien del repartiment de la recaptació extra, Andalusia lidera el rànquing amb 4,7 milions. El País Valencià en rep 2,4 i Castella la Manxa 1,7.Pel que fa al repartiment del total recaptat, Catalunya és la segona comunitat que més diners rebrà per darrere d'Andalusia. Concretament un 13% dels 283,4 milions d'euros totals.

