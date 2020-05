El president de la Federació Espanyola de Futbol, a judici per agressió a una dona

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luís Rubiales, haurà d'anar a judici per una suposada agressió a una dona. El líder de la federació futbolística no podrà evitar asseure's a la banqueta de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de la València, després que aquesta hagi rebutjat el recurs presentat pel seu advocat.Rubiales s'enfronta a una petició d'any i mig de presó i una indemnització de 21.000 euros, en estar acusat d'agredir en ple centre de València a l'arquitecta que estava reformant el seu domicili particular. L'Audiència ha rebutjat el recurs presentat pel president de la RFEF, ja que considera que hi ha proves que fan que sigui impossible l'arxivació de la causa.Els esdeveniments van ocórrer el juliol del 2017 on la denunciant va acusar Rubiales d'agafar-la, sacsejar-la diverses ocasions i empènyer-la a la plaça de l'Ajuntament de València.

